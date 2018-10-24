聯發科推P70晶片 採台積電12奈米生產 助陣Q4營運

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(24)日宣佈，推出曦力 P70(Helio P70)系統單晶片(SoC)，其增強型 AI 引擎結合 CPU 與 GPU 的升級，實現更強大 AI 處理能力，該晶片採用台積電(2330-TW)12 奈米製程技術生產，目前已經量產，最快終端產品 11 月就會上市，將有助聯發科第 4 季營運表現。

聯發科表示，P70 除升級對影像與拍攝功能，也提升遊戲性能和先進的連接功能。

聯發科指出，P70 採用台積電 12nm FinFET 製程，應用多核 APU，工作頻率達 525 MHz，晶片組採八核心大小核 (big.LITTLE) 架構，內建 4 顆 Arm Cortex-A73 2.1 GHz 處理器和 4 顆 Arm Cortex-A53 2.0 GHz 處理器，並搭載先進 Arm Mali-G72 MP3 GPU，工作頻率高達 900 MHz，性能比上一代的曦力 P60 提升 13%。

P70 與上一代 P60 相比，增強型 AI 引擎提升 10% 至 30% 的 AI 處理能力，意味著曦力 P70 可支持更複雜 AI 應用，如即時人體姿勢識別和基於 AI 的視頻編碼。

聯發科 AI 視訊轉碼器能夠在有限的連接頻寬下提升視訊通話品質，適用於包括 Skype、Facebook 在內的視訊通話，以及 Youtube 直播視訊流。

曦力 P70 現已量產，終端產品預計將於 11 月份上市。