美庫存大增 油價跌破76美元 創8月底以來新低

上週美國原油庫存大增，較分析師預期高出約 3 倍，受此消息影響，今 (24) 日國際油價走跌，布蘭特原油跌破每桶 76 美元，創 8 月底以來新低。

台北時間週三下午 5 點 46 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.65%，至每桶 75.94 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.06%，至每桶 66.39 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國石油協會 (API) 最新數據顯示，截至 10 月 19 日當週，美國原油庫存大增 990 萬桶，至 4.184 億桶，較分析師預期高出約 3 倍。

稍早，布蘭特原油期貨一度跌至每桶 75.11 美元，西德州中級原油期貨跌至每桶 66.13 美元，但目前皆已回升。

除美國原油庫存增加外，近期全球股市動盪，對經濟前景的擔憂情緒，也使油價承壓。

受歐盟駁回義大利預算草案、沙烏地阿拉伯政治緊張局勢升高等利空因素影響，昨日美股收低，道瓊指數一度重挫逾 500 點。

週二道瓊工業指數收跌 125.98 點 (0.5%)，至 25191.43 點；標普 500 指數收跌 15.19 點 (0.55%)，至 2740.69 點；那斯達克指數收跌 31.09 點 (0.42%)，至 7437.54 點。

不過，仍有分析師看好油價前景；摩根士丹利報告稱，2018 年底，布蘭特原油價格，上看每桶 85 美元。