台股盤前─美股雪崩式下挫 台大盤等待兩大訊號求止跌

台股昨日開盤後跌破前波 10 月 11 日股災低點的 9740 點，終場集中市場加權股價指數收在 9759.4 點，下挫 15.8 點，市場成交值 1232.16 億元，雖然有光學元件股多頭點火跡象，但面對今晨美股收盤的重挫，大盤將等待兩大訊號先求止穩。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤昨日遭強大摜破前低，技術指標也處於弱勢格局；同時，在國際股市表現不振及外資態度偏空壓力下，台股暫時難有翻身的機會，未來台股的走勢還要看外資的態度能否翻多及國際股市表現是否止穩而定。

就今晨收盤的美股指數來看，受到財報獲利擔憂與新屋銷售數據低迷的影響，10 月拋售潮延續，美股 4 大指數全面重挫。據統計，10 月以來美股賣壓沈重的不利因素之下，道瓊指數 10 月下跌 7.1%、S&P 500 指數下跌 8.9%，而那斯達克指數下挫 11.7%。投資者一直在努力應對近期日益加劇的股市波動，恐慌指數 VIX 飆高 21.83%，10 月升幅超過 100%。

最新的美股收盤數據顯示，道瓊指數下跌 608.01 點，或 2.41%，收 24583.42 點。S&P 500 指數下跌 84.59 點，或 3.09%，收 2656.10 點。那斯達克指數下跌 329.14 點，或 4.43%，收 7108.40 點。費城半導體指數下跌 81.20 點，或 6.61%，收 1146.41 點。

證券、期貨分析師張陳浩指出，市場資金在明顯退潮之下，現階段台股投資人信心極度脆弱，有利的國際間的利多消息難以反應在台股走勢，但一有壞消息，立即出現殺盤，如昨日的穩懋 (3105-TW) 前景遭外資看衰，引來一陣殺盤，股價並以跌停價 97.2 元作收，不只如此，看壞的氣氛並波及全新 (2455-TW) 也遭一陣追殺，也以跌停 54.1 元作收。

而昨日盤中被動元件的國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 都走跌，兩被動元件個股都以盤中最低點作收，分別為國巨收在 349 元，華新科收在 142.5 元。

證券分析師黃漢成今天早晨則指出，台北股市不可能在短期內演出 V 型反轉向上格局，只可能出現反覆築底的走勢，原設定預期台股 9700 到 10100 點的箱型整理，由目前來看，可能要向下移動到 9200 到 9400 點的區間，今天大盤要在 9 時 30 分之後，才會有明朗的進一步走勢趨勢出現，但目前看來，集中市場加權股價指數萬點的位置，現階段已成為台股重大的反壓區。

同時，在台股走跌、資金退潮的同時，黃漢成強調，投信難免遭到投資人贖回的壓力，進而出脫持股應付贖回，這是目前的賣壓的可能來源，至於政府撥付 140 億元的勞退基金進場，就操作的法人而言，也可能選擇防禦型的股票建立部位，投資人值得留意。

10 月 23 日外資在台股賣超金額高達 132 億元，昨日外資持續賣超 63.6 億元，賣超個股也以大型金控個股為主，昨日外資主要賣超的個股包括中信金、台積電 (2330-TW)、新光金、彩晶 (6116-TW)、開發金、聯電 (2303-TW)、中鋼 (2002-TW)、玉山金、南亞科 (2408-TW)、富邦金。