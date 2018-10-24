LINE純網銀陣前換將 劉奕成11月離職 陳立人暫代職務

LINE 為最早放出聲音表達有意進軍純網銀的公司，但合作的銀行團隊至今都還尚未成軍，今 (24) 日就宣布 LINE Bank 在台籌備處的負責人劉奕成將於 11 月 1 日離職，將由 LINE 台灣總經理陳立人將暫時代理職務。

劉奕成在金融圈資歷完整，曾替中信銀與 LINE 牽線，發行台灣市場首張 LINE Pay 信用卡，因此在 LINE 傳出要成立純網銀時，業界早就對於由他掌舵 LINE Financial 傳得沸沸揚揚，果然在 7 月下旬，LINE 正式對外宣布成立純網銀籌備處時，劉奕成擔任籌備處負責人的身分也正式對外公開，由他領軍 LINE，對戰中華電信、日本樂天爭奪純網銀「三搶二」的執照。

不過距離該場發布會不到三個月，LINE 今天宣布劉奕成將於 11 月離職，市場上更盛傳「國家隊」中華電信為主的純網銀挖角延攬劉奕成，是劉奕成離職主因，對此 LINE 和劉奕成及中華電信純網銀皆不予評論。

目前中華電信所領軍的純網銀籌備委員會由中華電董事長鄭優親自督軍，前永豐銀行電子金融處長梅驊將出任未來得標純網銀後的總經理。

對於劉奕成的離職，陳立人表示，劉奕成在任期間積極籌組團隊，以創新的眼界勾勒事業雛型，但尊重他個人職涯規劃。陳立人指出，未來將和金融機構夥伴一起討論事業策略與人才佈局，並帶領團隊持續推動 LINE 在台灣的金融科技服務，讓相關事業佈局按照時程規劃進行，也有信心能善用 LINE 的技術、經驗與資源等優勢，發展出符合在地需求的金融科技服務。

LINE 宣布，後續若有新的人事安排，將會於適當時機另行公佈。