看好食安環保商機 華紙推出紙吸管原紙 盼外銷美國及東南亞等地區

臺灣將從明年 7 月起逐步禁止一次性塑膠吸管，為響應政府政策並回應市場綠色需求，中華紙漿 (1905) 今(24)日宣布跨入紙吸管市場，推出臺灣在地生產的紙吸管原紙「益利吸」。「益利吸」從生產製作便嚴格把關，由生產醫療滅菌包裝紙的機台生產，符合臺灣與美國的食品容器標準，讓消費者吸得更安心。根據環保署統計數據顯示，臺灣民眾平均一年要用掉 30 億根塑膠吸管，為終結塑膠汙染，環保署已宣布從 2019 年 7 月開始，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等 4 大類對象，不得提供內用者一次性塑膠吸管，並按照階段至 2030 年全面限制一次性塑膠吸管。



華紙董事長黃鯤雄表示，紙吸管因為使用方便且可被回收分解，成為多數店家首選；然而目前臺灣市售紙吸管，部分從國外直接引進成品，部分為吸管製造商購買一般非專用紙進口製造，兩者皆無法百分百追蹤衛生安全性，紙吸管品質參差不齊，有影響人體健康的疑慮。



黃鯤雄指出，華紙身為臺灣在地企業，致力於帶給大眾最好的產品，開發出紙吸管原紙取名為「益利吸」，採用原生紙漿，由生產醫療滅菌包裝紙的機台生產，沒有螢光劑，製程嚴謹有保障。「益利吸」具備即使遇水滲透也能維持一定時間的強韌特性，同時還通過第三方檢驗單位驗證，符合衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA) 與美國食品藥品監督管理局 (FDA) 公告的食品容器包裝相關檢驗法規標準。實際以「益利吸」製作成紙吸管，外觀呈自然白色，經由礦泉水、牛奶、綠茶、果汁與食用醋等飲品測試，效果可達 4 小時不軟化、不剝離分層；且在使用完畢後，更能做為紙類回收，再製成其他再生紙品，成為真正環境友善的產品。



華紙副總陳瑞和指出，紙吸管真正無塑，可以回收、可以被大自然分解，從環保署公布的碳足跡數據來看，紙吸管的碳足跡不僅是塑膠吸管的一半，也是不銹鋼吸管的二分之一，可說是最綠色環保，對環境最無負擔的塑膠吸管替代品。而所有使用「益利吸」原紙的製造商與客戶，都可以取得認證書，這是讓消費者放心使用的保證。



陳瑞和指出，目前醫療用紙占華紙總營收低於 5%，希望推出紙吸管「益利吸」用紙後，未來能提高醫療用紙的營收占比；而「益利吸」用紙初期先以台灣為銷售地區，未來將外銷海外，目前已有美國及東南亞廠商洽談合作計畫。



陳瑞和同時表示，華紙使用原生紙漿生產的文化用紙自 11 月 1 日起將全面不添加螢光增白劑，以自主研發技術維持紙張高白效果，確保閱讀舒適度同時更可達到保護眼睛效果。整個生產製程更加綠色環保，且能大幅減少用水量。此舉目的不僅是要落實永續發展議題，更要消除大眾對螢光劑的疑慮。



陳瑞和強調，今年適逢華紙成立 50 周年，在全球環保議題浪潮下，華紙持續推動綠色永續，把環境改善當作重要課題。現行華紙除採購 FSC（森林監管委員會，Forest Stewardship Council）認證的紙漿木片等原料，近年在生產製造流程改造中，堅持物盡其用，盡力將製程餘料資源化，以資源循環的方式達到零餘料排放的綠色目標。除此之外，華紙也進行溫室氣體管理、能源管理、水資源管理。華紙善用資源、減少浪費，成為綠色產業標竿，期許能再邁向下一個 50 周年。

