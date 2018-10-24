提振台股市場信心 政府基金、官股券商10月來斥近千億元進場護盤

台股 10 月波動劇烈，政府基金護盤動作一波接著一波，據了解，繼月初勞退勞保基金撥款 420 億元進場護盤後，勞退基金今 (24) 日也正式撥款 140 億元進場，自 10 月以來，政府基金與官股券商合計已經斥資近千億元護盤。

美國公債殖利率飆高，美股指數連袂走跌，台股 10 月以來劇烈震盪，財政部長蘇建榮今日出席立法院財委會備詢受訪時說，國安基金會密切緊盯資金的動向，只要台股有大的變動，並且符合國安基金管理條例的條件，就會召開委員會，隨時處於備戰狀態。

雖然國安基金持續以靜制動，但政府基金與官股券商的護盤動作不曾間斷，據了解，勞退勞保基金自月初撥款共 420 億元，通知得標代操投信業者進場後，勞退基金今天也撥款 140 億元進場護盤，加上退撫基金日前啟動 50 億元資金護盤後，政府基金 10 月迄今就砸了 610 億元進場護盤。

此外，同樣扮演護盤前鋒部隊的官股券商也持續買超護盤，統計八大官股券商 10 月以來，僅 3 個交易日賣超調節外，其餘交易日可說天天買超，合計買超金額合計共 345.72 億元。

據透露，官股券商 10 月起開始盤點自營可投資額度，各家官股券商日前已接獲高層指令，在台股大盤走勢還沒穩住前，最好盡可能買超、暫時不要處分持股，避免跌勢擴大，影響市場信心。

法人分析，隨著 11 月的九合一大選將屆，在美股跌勢尚未告一段落前，預期台股將持續震盪整理，然而國安基金進場成就條件嚴謹，短期進場護盤機率不高，預料政府基金與官股券商將持續買超，穩定大盤指數。