〈造紙法說〉貿易戰影響 華紙標籤業務對陸訂單移轉 部分文紙9月再漲5%

華紙 (1905-TW) 今 (14) 日舉辦 2018 年第二季法人說明會，發言人暨副總經理陳瑞和表示，美中貿易戰對大陸外銷產業公司影響約 2-3 成，導致不敢下單，不過，公司標籤業務則是轉移到其他區域，因此所受影響不大；但是新台幣貶值，美元計價的文化用紙產品價格壓力較大，預計 9 月將再漲 5%。

因國際漿價維持高檔，加上紙品價格調整，華紙第二季合併營收 62 億元，季增 7.8%，年增 16.5%，營業毛利率及營業淨利率分別為 9.8% 及 3.3%，較第一季分別增加 2 及 2.3 個百分點，與去年同期相當，稅後純益 1.47 億元，每股純益 0.12 元。

華紙上半年營收 119.5 億元，受漿紙需求穩健，較去年同期增加 10%，毛利率與營業淨利率分別為 8.8% 與 2.2%。上半年稅後純益 2.23 億元，合併稅後純益 1.76 億元，年減 4 成，每股純益約 0.16 元。

展望第三季，陳瑞和表示，部分設備將進行例行性歲修，以因應年底季節性需求。雖然目前國際漿價平穩、漿紙市場需求穩健，不過美中貿易紛爭未明，且國際環保日趨嚴謹，原物料價格仍存在上漲可能性，將持續關注市場變化，並適時透過產銷調整，精進產品品質及競爭力優化整體營運表現。

談到美中貿易戰對大陸市場的影響，陳瑞和表示，對大陸外銷產業公司影響最大，評估影響手上有單卻不敢下單的單量約 2-3 成，未來 2 周貿易戰將更明朗，如果沒事，預期外銷產業公司第四季就會湧出急單，但若有真的開打，最多撐半年，預期外銷產業就會外移到東南亞、越南、印度。

陳瑞和進一步指出，雖然貿易戰影響大陸的外銷產業，但對華紙標籤業務影響不大，因為，中國產業雖受影響，但華紙以抽單方式轉到其他國家做因應，因此訂單也沒有影響。

不過，陳瑞和表示，貿易戰造成台幣貶值，文化用紙的道林紙跟灰銅卡因為木片原料是美元計價，台幣貶值換算成台幣價格就攀高，成本壓力上升，因此 9 月仍將調漲 5%。

陳瑞和表示，今年以來特殊用紙均價約漲 15%；文化用紙漲價 10-15%。預期第四季漿價價格下跌不易，有機會持穩或漲價。