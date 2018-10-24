投信：手機市場飽和轉向電動車 車用電子成長率將超越通訊電子3倍

9 月全球包括歐洲、美國、日、韓在內的主要車市同比皆為負成長，但根據中國企業協會及美國保障未來能源組織 (Securing America's Future Energy；SAFE) 資料顯示，中國與美國的電動車銷量卻逆勢成長，日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，主因在於隨手機市場開始出現飽和，許多電子零組件公司轉往開發車用電子市場，車用電子成長率將大幅超越通訊電子近 3 倍。

據中國企業協會及美國 SAFE 統計，中國 9 月新能源乘用車批發銷售 9.9 萬輛，年成長 7 成，創歷史新高，美國在第三季銷售超 11 萬輛電動車以後，整體銷量累積破 100 萬輛，累計前三季年增率翻倍，也引發了車用電子未來成長潛力。

馮紹榮表示，隨手機市場開始出現飽和，許多公司轉往開發車用電子市場。IC Market 估計，2017~2021 年車用電子成長率將大幅超越通訊電子，IC 市場終端需求年複合成長率在車用市場為 12.5%，大幅超越通訊電子的 4.6%，車用電子成長率將大幅超越通訊電子近 3 倍。

此外，美國 SAFE 日前發布報告表示，美國電動車市場將在 10 月迎來一個重要的里程碑，也就是電動汽車銷量將達到創紀錄的 100 萬輛，而根據彭博預計，到 2020 年，市場上每個主要的汽車製造商都將提供約 120 種電動車型，由此可看出電動車產業深具成長潛力。

馮紹榮指出，觀察全球主要汽車製造商，2020 年之前將可看到各車廠推出新電動車款，2025 年以後預估主要車廠每四台新車就有一台電動車，且 Morgan Stanley 報告指出，推估到 2040 年地球上的電動汽車數量將超過 5000 萬輛，包含汽車製造商、汽車電子、網路通訊、原物料與基礎建設等與智能車相關產業投資金額將可望突破 2.7 兆美元，全球智能車背後具有龐大商機值得期待。

