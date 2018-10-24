憂中國水泥基建放緩 水泥雙雄連二日重跌

中國水泥市場第四季進入傳統旺季，市場看好亞泥 (1102) 報價一路走高到年底，第四季營運攀高峰，台泥 (1101) 第四季至少維持第三季的高峰表現，不過，有外資擔憂中國明年基礎建設放緩，降評大陸海螺水泥並調降目標價，負面影響進一步擴大到台灣，台泥、亞泥股價連二日重挫，今日盤中分別重跌 6%、2%。大陸水泥股海螺水泥遭瑞士信貸降評且大砍目標價，主因是大陸基礎建設需求增速放緩，瑞士信貸將海螺水泥由「優於大盤」(outperform)降評為「劣於大盤」(underperform)，目標價由人民幣 54 元降至 38 元，於香港掛牌的 H 股更由 63 港元降至 38 港元。



第四季為大陸水泥旺季，雖然兩廣地區水泥價格已在高檔，上漲空間不大，但基礎建設並未減少，發貨量逐月增加，整體 9 月台泥在大陸整體發貨量 440 萬公噸，10 月發貨量預估約 470 萬到 480 萬公噸，第 4 季月發貨量可望維持在 480 萬公噸高峰。



亞泥也受惠水泥價格止跌回升，其中湖北水泥價格已從每公噸人民幣 390 元漲到 440 元，近日再漲到 450 元至 460 元，四川、成都與江西等地也維持向上走勢，法人看好這波價格上漲會持續到今年底。

