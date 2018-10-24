嘉聯益觀音新廠開始貢獻營收 明年首季可望淡季不淡

軟板大廠嘉聯益 (6153) 因為供應蘋果新款手機 LCP 天線用軟板並開始量產出貨，成為近期盤面上的焦點個股；而總經理吳永輝今早出席印刷電路板展開幕時，就近日市場傳出的，嘉聯益第三季每股淨利挑戰 1 元、觀音廠是否通過蘋果認證等問題不予回應，僅透露，觀音新廠已經開始貢獻營收，且因客戶出貨遞延，明年首季可望淡季不淡。嘉聯益雖然成為蘋果 LCP 天線用軟板的台灣主力供應商，但今年以來，關於良率提升速度不如預期、主力客戶減少下單量與拉貨遞延等消息甚囂塵上，而嘉聯益為了全力供應蘋果 LCP 天線軟板，更大舉擴產，規劃以新的觀音廠區為主要生產基地，而觀音新廠更是嘉聯益第四季到明年業績成長的主要動能，但近一個月卻傳出，該新廠至今尚未通過蘋果的認證等市場耳語。



另外，嘉聯益手上有不低的成品庫存，加上蘋果正式啟動拉貨，嘉聯益業績自 9 月起明顯彈升，後續還會更好，法人圈甚至傳出，嘉聯益第三季單季每股淨利將可挑戰 1 元，第四季還會更好等消息。



而嘉聯益總經理吳永輝，也是台灣印刷電路板協會理事長，今早出席開幕典禮時，則不願回應關於觀音廠是否通過蘋果認證，以及第三季每股獲利有沒有機會挑戰 1 元等消息。



但吳永輝提到，今年受惠新應用產品投入，及主要客戶出貨時間遞延影響，明年首季可望淡季不淡，至於觀音新廠部分，該廠 4 月份取得廠房，目前已經就緒，陸續開始貢獻營收，但還沒有百分百投產。



附帶一提的是，針對中美貿易戰的影響，吳永輝認為，任何一個行業都躲不過，印刷電路板產業是就地生產，沒有直接影響，但如果終端產品受到關稅制裁，連帶就會有漲價問題，也會影響到需求端。

