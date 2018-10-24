華擎Q4主板、伺服器雙引擎 業績攻高 主板越南出貨轉單效應可期

在旺季延遲效應之下，主板廠華擎 (3515) 第四季主機板出貨可望優於第三季，下半年起飛的雲端伺服器則維持上季高檔格局，單季業績挑戰年度高峰。由於華擎主板百分百在越南出貨，美中貿易戰延燒之下，可望獲得轉單，帶動其主板市佔擴大。不過，華擎指出，近期雖有客戶洽談轉單事宜，目前還沒有看到實質的業績貢獻。



華擎第三季營收以 24.3 億元較上季成長 2.3%，年減 8%，屬於旺季不旺的格局。不過，9 月營收 7.84 億元，雖較上月減少 2.4%，但同比增幅翻正，大幅上升 12%，表現並不算弱。



進入第四季，英特爾新改版的 Coffee Lake Refresh 主板產品已在 10/8 正式推出，華擎也推出全新 Intel Z390 系列主機板，將帶動該公司主板出貨量較第三季成長，動能延至首季。



至於雲端伺服器業務，因接獲大單，第三季已出現大幅成長的現象，有機會實現轉虧為盈的目標，第四季業績動能將維持高檔，明年伺服器業務可望成長 35-50%，貢獻獲利加速。



儘管伺服器產線在對岸，在美中貿易戰中需移轉產能回台，或者出貨到客戶加拿大的工廠進行後段組裝，甚至調整價格反應，但整體影響仍可控管，華擎指出，業績成長目標不變。

