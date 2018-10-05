台泥搶攻循環經濟商機 董座張安平重申進入廢棄物處置領域決心

台泥 (1101-TW) 企業團 2018 儲備幹部管理年會一連舉辦 3 天，董事長張安平今 (5) 日上午以「讓未來是值得的 The future is worth it」為題，對上百名年輕幹部們提出分享，針對企業團未來的發展願景，再度宣示台泥進入廢棄物處置領域的決心，及作為「處理大自然與人類複雜關係的綠色產業公司」目標。

台泥積極布局循環經濟領域，在台灣及大陸各廠都已經做了深入調研，且與地方政府展開密切溝通，希望能取得正式資格，以水泥窯協同處理模式，協助解決生活垃圾或工業廢棄物。

台泥指出，在大陸貴州安順廠，自 2015 年 12 月起，利用水泥窯高溫分解戴奧辛的特性，已經實現水泥廠協同處理都市垃圾的營業模式，這項 25 年的運營合約，由當地政府付費委託台泥，每天處理 200 公噸的生活垃圾；相同的環保服務項目，在廣東省韶關廠等其他地方積極布建中。

台泥企業團舉辦 2018 儲備幹部管理年會，總計有十一屆 107 位結業學員參與，涵蓋台泥在兩岸各關係企業及各廠的年輕管理幹部，年輕幹部同時也發起「環境永續護海洋」活動，前往台泥和平廠鄰近的忠榮海灘撿拾垃圾。

張安平今日分享「讓未來是值得的 The future is worth it」為題，從人類遠古起源談至十字軍東征、歐洲文藝復興及哥倫布大交換對文明躍進產生的各式影響談起，他認為，只有從歷史的推進才看得到未來。

張安平指出，人類人口發展到這個地步，給地球造成極大的壓力，只有面對問題跟面對問題背後的故事；汙染、能源議題及廢棄物，人類產生的問題，越來越難處置；為何在台泥各廠，必須要進入廢棄物處置的市場？因為這不僅是對台泥是好的產業，也是現在對地球最有意義的產業。

針對台泥企業團未來的發展願景，張安平再度宣示台泥進入廢棄物處置領域的決心，及作為「處理大自然與人類複雜關係的綠色產業公司」目標。