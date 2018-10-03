台泥砸6.68億建置14MWp陸域風機 明年底併聯發電

台泥 (1101-TW) 除水泥本業之外，積極發展綠能事業，100% 子公司台泥綠能董事會今 (3) 日通過擴大風電投資案，將以 6.68 億元，在中部地區規劃總容量 14MWp 的陸域風機投資，預計明年底併聯發電；台泥董事會同步通過以 45.82 億元認購中橡 (2104-TW) 增資股，及資本支出人民幣 12.5 億元，作為興建中國大陸總部之用。

台泥集團積極發展循環經濟，除了廢棄物處理外，在綠能部分，其中在彰濱廠區部分包括地面型太陽能光電容量、及彰濱陸域風電容量；另外還規劃嘉義漁電型地面型太陽能光電。

台泥指出，第一期地面型太陽能光電 14MW 已在 6 月併聯發電，第二階段 12MW 預計在明年 6 月併聯發電；另外，原規畫彰濱陸域風電部分，則是擴大建置，原本預計建置 2 部風機，今日台泥綠能董事會通過將建置 4 部風機。

台泥董事會今日通過兩個議案，包括決議參與中橡增資案，預計投入 45.82 億元，認購 12 萬 586 張中橡普通股，累積持股將增達 18 萬 1284 張，持股比重由 8.78% 增至約 20.8%。

根據台泥公告，這件增資案認購原經 6 月 14 日董事會在通過認購約 18060 張，今日則是調高認購約 12 萬 586 張；台泥指出，參與認購主要是看好中橡的業績表現，因此加碼投資。

台泥表示，因應中國大陸的布局，包括水泥、廢棄物處理、循環經濟業務的需求，董事會通過資本支出案，配合營運需求，擬投資約人民幣 12.5 億元辦理舊辦公室 (杭州辦公室) 搬遷購置用地，主要是要在杭州買地興建中國大陸總部。