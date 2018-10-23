我對美出口前9月總值291億美元 創歷年次高

根據關務署統計，我國對美國今 (107) 年前 9 月出口總值 291 億美元，較去年同期增加 6.9%，其中 9 月因受惠於機械與電機與卑金屬製品出口暢旺，出口總值 36.2 億美元，創下歷年同期次高。

美國是我國第 2 大貿易夥伴國，美國商務部統計，我國是美國第 11 大貿易夥伴國，雙方貿易關係是否因美中貿易戰等外在因素有所變化，值得關注。

其中在復出口 (Re-export) 部分，今年前 9 月對美國復出口 16.8 億美元，較去年同期增加 4.4 億美元，年增率達 35.6%，較前兩年明顯增加；增加金額合計 3.7 億美元，占對美出口增額比重達 84.3%。

關務署官員說明，我對美復出口每月金額約 1 到 2 億美元，占出口總值比重約 4 到 6 百分點，前 9 月金額增大幅加，主要是受特殊事件影響所致，以今年前 9 月為例，對美復出口受到核燃料復運出口、復興航空解散處分飛機，以及電腦零附件通路商外貨銷售所致。

在對美出口貨品結構部分，我對美前 9 月到美國的貨品，48.6% 為機械或電機商品，其中資視聽商品占 22.9%、機械占比 12%，電子零組件占比 5.9%；其次為基本金屬與製品占 16.5%，另外加計運輸工具、塑橡膠與製品等，合計對美出口值 81.1%。

關務署表示，受到美中貿易戰加劇，美國對中國課徵額外關稅的清單貨品已經達 6,842 項，為防範大陸產製貨物透過我國違規轉運出規避關稅，將強化進出口報單比對與查驗，如有產地標示不實或違規出口美國者，將通知經濟部國貿局依規定核處。