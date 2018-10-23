中國11家證券公司設立千億人民幣計畫 瞄準股權質押「拆雷」

如何為股權質押拆雷，成為當前陸股「政策作多」最重要的方向。繼一行兩會高層緊急喊話，多家機構先後祭出紓困舉措後，中國證券業協會也連夜出手，22 日晚間宣布設立千億資管計畫，馳援民企股權質押。

依據證券業協會發布的公告，11 家證券公司達成意向，出資人民幣 210 億元設立母資管計畫，作為引導資金支持各家證券公司分別設立若干子資管計，吸引銀行、保險、國有企業和政府平台等資金投資，形成 1000 億元總規模的資管計畫，專項用於幫助有發展前景的上市公司紓解股權質押困難。

證券業協會表示，子資管計劃將按市場化方式組建、商業化模式運作，注重發揮投資銀行的專業優勢和交易組織能力，以提供流動性支持的財務投資為主要方式，制定市場化、多樣化、個性化紓解風險方案。

參與此次會商的證券公司表示，當前紓解股權質押風險與市場穩定發展密切相關，正是一個行動勝過一打綱領的關鍵時刻。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺在最新的中國股票策略中指出，股權質押風險總體可控，市場整體並不會發生系統性風險，但部分質押率較高的中小市值公司或面臨較大壓力。

雖然有此項利多加持，不過 A 股早盤仍開平走低，市場擔心短期利多無法完全對抗長期經濟成長放緩與貿易戰隱憂，上證指數早盤仍跌近 1%。