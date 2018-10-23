【異動股】上海自貿板塊全線活躍 上海雅仕(603329-CN)等3股漲停

今早，上海自貿板塊全線活躍，截至發稿，綠庭投資(600695-CN)漲停報3.16元，上海雅仕(603329-CN)漲停報24.89元，ST新梅(600732-CN)漲停報3.84元，長江投資(600119-CN)漲6.23%報7.16元，剛泰控股(600687-CN)漲6.15%報4.49元，東方創業(600278-CN)、暢聯股份(603648-CN)漲逾5%，上海物貿(600822-CN)、華貿物流(603128-CN)等漲近5%。

消息面上，首屆中國國際進口博覽會將於2018年11月5—10日在中國國家會展中心(上海)舉辦。首屆中國國際進口博覽會包括國家貿易投資綜合展和企業商業展兩個部分,展區總面積超過24萬平方米。 博覽會國家貿易投資綜合展旨在為不同發展水平國家提升國家影響力、深化國際經貿合作提供開放型合作平台。企業商業展分貨物貿易和服務貿易兩大板塊，將廣泛邀請各個國家和地區的企業參展、洽談成交。貨物貿易板塊分為智能及高端裝備、消費電子及家電、汽車、服裝服飾及日用消費品、食品及農產品、醫療器械及醫藥保健等六大展區;服務貿易板塊分為新興技術、服務外包、創新設計、文化教育、旅遊服務等展區。

博覽會期間，商務部將舉辦首屆“虹橋國際貿易論壇”。論壇由開幕式和三個平行論壇組成，將邀請參展國家政府代表、國際組織負責人、國内外工商界代表和著名專家學者參加。論壇將著眼推進開放、包容、普惠、平衡、共赢的經濟全球化和構建開放型世界經濟，深入研討，交流思想，為推動全球貿易發展和促進世界經濟增長建言獻策。此外，博覽會期間還將開展一係列專業配套活動，包括供需對接會、行業研討會、產品發佈會等，促進參展商和專業採購商精準對接。