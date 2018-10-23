【大行報告】中泰證券：璞泰來三季度經營性現金流改善

中泰證券發表研報指，璞泰來(603659-CN)公佈2018年三季報，實現營收22.91億元，同增47.76%;歸母淨利潤4.29億元，同增32.48%;扣非歸母淨利潤3.35億元，同增9.78%。其中2018Q3實現營收9.14億元，同增53.23%;歸母淨利潤1.72億元，同增34.29%;扣非歸母淨利潤1.14億元，同降8.25%。

研報指出，2018Q1-3公司期間費用率相對穩定，而負極業務成本上漲，毛利率下滑進而致使盈利能力承壓。同時，單季度來看，Q1-Q3經營性現金流淨額分别為0.14、-0.88、2.54億元，Q3改善明顯。2018年三季度末預收款項和在建工程大幅增加，主要係公司為擴建產能進行相應的生產基地和設施建設所致。此外，公司擬向176名核心員工授予限製性股票300萬股，其中首次授予244.37萬股，價格22.59元。股權激勵涉及範圍廣，期限長，設置公司、業務單元、個人三種考核體係，有利於公司長遠發展。

研報認為，璞泰來作為人造石墨負極龍頭，優質產能擴張同時向上遊延伸石墨化，此外基於鋰電中遊優質平台進行多點業務佈局，持續增長可期。預計2018-2020年分别實現淨利5.71、8.21和9.54億元，同比分别增長26.61%、43.83%、16.17%。