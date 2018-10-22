政策利多激勵A股大反攻 尾盤漲幅收斂 上證指數仍強升4%

週末期間一系列利多的支撐下，大陸股市今 (22 日) 延續漲勢，開高走高下，上證指數盤中一度上漲 4.9%，創 3 年來最大盤中漲幅，股指在兩個交易日上攻近 200 點。

不過漲勢在臨近收盤時略有收斂，上證指數強勢收復 2600 點，收 2654.88 點，漲幅 4.09%，深成指數收報 7748.82 點，漲幅 4.89%；創業板指數報 1314.94 點，漲幅 5.20%。

上證指數江波圖 圖片來源：Sina

自上週五起，包括從一行兩會到國務院金融穩定委員會，高層一系列表態緩和了市場的恐慌情緒。其中劉鶴週末主持召開防範化解金融風險會議，強調要發揮好資本市場樞紐功能，並要求對穩定市場、完善市場基本制度、鼓勵長期資金入市、促進國企改革和民企發展、擴大開放等五項政策快速落實到位。

中國國家主席習近平也發表公開信，強調支援民營企業發展是一貫方針，這一點絲毫不會動搖。此外，人行貨幣政策委員會委員馬駿預計，不久政策層面將有一系列提升市場信心的舉措，他又預計明年減稅、減費的力度有望達到甚至超過 1% 的 GDP，即可能大於美國減稅的力度。

人行旗下《金融時報》刊文認為，近期高層領導極為罕見的集中表態，隨著未來各項積極政策的落地實施，低迷已久的 A 股市場將迎來新的春天。

政策利多匯集，帶來市場作多情緒高漲。兩市超 200 檔個股漲停，全天成交額超人民幣 4100 億元，相較之下，前一交易日成交額約人民幣 2870 億美元。盤面上各類股均大漲，券商股集體漲停，保險、酒店餐飲等類股均強勢收高。

長期仍需關注數據及貿易戰

分析認為，A 股投資信心短期有所恢復，市場波動也會增加，但是包括經濟數據及貿易戰等長期隱憂則並未解決。

群益證券分析師林靜華表示，對股市最大的擔憂還是貿易戰，這方面還沒有進一步消息。目前政策最大的幫助是減稅，後續大盤還要看經濟基本面，如今最大擔憂仍是貿易戰。

前海鉅陣資本管理策略分析師郭偉文認為，這輪反彈會激發散戶的熱情，但也會增加市場的波動。散戶的行為更短期，暫時還起不到很大的作用，距市場完全恢復仍需要時間。