〈房產〉台商購地意願提高 工業地Q3突破百億元未來將續熱絡

台商返台購置工業用地產意願在 2016 年達到 462 億元高峰之後，今年第 3 季在台郡 (6269-TW)、台達電 (2308-TW) 的購地推升下，單季成交金額也達 101 億元，外資商仲世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒今 (23 日指出，未來數季工業地交易活動將維持熱絡。

朱幸兒指出，今年以來，台灣出口表現亮眼，加上中美貿易戰及中國大陸經濟轉型等因素，促使部分製造業表達回台意願，明顯推升全台工業區土地詢問度。除傳統電子業外，包括物流、石化、機械設備製造業等廠商皆有購地擴廠的需求，而台灣利率水準處於低檔，也有助自用型買方置產，預期未來數季工業地交易活動將維持熱絡。

CBRE 世邦魏理仕今天發布台灣工業土地市場調查報告，據統計，全台工業土地交易 2016 年達到高峰，成交金額共新台幣 426 億元創紀錄，主要受惠自用型買方大舉購地及建商積極整合土地，隨後 2017 年本土建商縮手，全年交易回復過往水準。今年前 3 季工業地交易累計達 101 億元，其中 74% 由自用型買方購買，多數企業為因應未來長期發展而購地建廠

今年第 3 季大型成交案包括台達電斥資 20.4 億元，購入桃園中壢工業區近 8000 坪土地，蘋果供應鏈台郡科技投入新台幣 16.7 億元，買下高雄和發產業園區 6 公頃土地。

台灣近 5 年工業用地交易，56% 交易集中在北部三都，南部地區則以高雄市工業地最受青睞。以買方類型來看，過去 5 年內自用型買方購地金額總計 837 億元，佔總交易額達 7 成，其中以電子零組件、生技製藥、金屬加工等產業的廠商最為積極。

世邦魏理仕並指出，全球工業製程正歷經第四次工業革命，打造智慧廠房將成為企業競逐的目標。面對人力成本增加、產品多樣化的挑戰，企業紛紛擁抱智慧製造潮流，如 BenQ 將智慧工廠解決方案導入佳世達 (2352-TW) 桃園龜山廠，提升整體生產效益 74%，而導光板廠茂林亦在竹科銅鑼基地投資新廠，並採全自動產線，人力可減少 50% 以上，解決在台灣缺工的問題。

為鼓勵產業轉型智慧製造，經濟部正研擬修訂「產業創新條例」，讓投資智慧機械設備的廠商可抵減營所稅，但適用範圍仍在討論中。世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶也指出，智慧廠房能使企業縮短交貨時間，並更有餘裕配合重要客戶急單的需求。政府若能透過租稅優惠推動企業導入智慧製造，甚至在中美貿易戰升溫之際，吸引台商返鄉投資，將為國內工業地產市場帶來新氣象。在工業 4.0 的驅動下，傳統廠房及倉儲的需求勢必逐漸減少，建議投資人及房東主動瞭解企業落實智慧化必備的技術條件，為租戶提供具規劃彈性、可進行概念性實驗的空間。