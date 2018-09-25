台中房市最熱在北屯區 前三大熱區電梯住宅交易成主流

台中捷運綠線工程進度接近 8 成，台中市政府宣布，全線預計 2020 年通車，且捷運藍線也爭取成功；房仲業者統計資料顯示，今年 1-7 月，台中市交易前三名行政區，分別為北屯區、西屯區與北區，三區交易量合計占全市的 36%，其中，電梯住宅交易比重，都超過 6 成。

而鄉林建設 (5531-TW) 董事會則看好台中此一捷運及電梯住宅的交易趨勢，日前由董事會通過以 5.79 億元自億承建設買下帶建照的台中市大新段建地 1092 坪，將興建總戶數 178 戶的 15 層住宅大樓，規劃以兩房產品為主力，預計 10 月即可動工。

對於此連帶建照一併取得的交易案，鄉林建設看好，該地位於北屯路與台 74 線快速道路附近、鄰近捷運綠線機場總站等的交通與生活機能，該建案將是鄉林首座為中部年輕人打造的「輕豪宅」，總銷估 18 億元。

台慶不動產研究發展中心資深研究員高俊銘表示，觀察台中熱門交易行政區，購屋型態以電梯住宅為大宗，北屯區與西屯區高達 7-8 成，其次，透天厝佔 1-2 成，公寓部分則不到 1 成。北區部分，電梯住宅約佔 6 成，其次，公寓佔約 2 成，透天厝則約 1 成。從屋齡觀察，西屯區與北屯區有重劃區新屋供給，尤其北屯區屋齡 5 年內的住宅比重佔 4 成，平均房價約 1095 萬元，而西屯區平均房價約 2170 萬元，為北屯區一倍，新屋交易比重較少，約該區的 2 成。

而北區則以屋齡 20 年上的交易佔 7 成最多，以平均總價來看不到 400 萬，主因為有許多小宅的交易，購屋坪數 15 坪以內的佔 4 成，因此造成平均總價低於北屯區或西屯區。

高俊銘指出，台中為中台灣重要的都會中心，隨著多元產業發展，就業機會多，生活消費機能成熟，吸引人口持續移入，再加上捷運工程建設進入尾聲，台中將邁入捷運城市之列，可望吸引購屋者的青睞。近期自住換屋買方主導的市場下，買方購屋理性看待，重視高性價比的住宅，有朝向中低總價購屋的趨勢，其中舊市區的中古屋成為預算有限的買方或置產族的青睞。