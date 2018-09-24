〈觀察〉源源不斷湧出的房市供給量 將更推升觀望氣氛

據最新統計資料顯示，今年 1-7 月全台房屋買賣移轉棟數為 16.19 萬棟，較去年同期成長 7%，依推估，全年移轉棟數落點將在 27.5 萬棟，呈現約 3.4% 的成長，成長幅度低於去年的 8.43%。由此顯見，短期房市仍處在脫離恐慌情緒有餘，上攻力道不足的階段，但最具殺傷力的則是，房市新成屋供給量不斷攀升，市場卻不斷形成觀望氣氛。

市場買賣移轉數是重要價量指標之一，越高代表市場愈活絡，也就是「量先價行」的意義；包括年底選舉、升息等干擾房市交易因素，原在業者的預料之中，但今年下半年以來美中貿易戰爆發，更推升市場對總體經濟衰退的憂慮，進一步引發對消費的觀望甚至緊縮；但相反，今年的房市供給量卻是節節攀升，不僅將形成市場強大賣壓，且易更造成買方的觀望。

今年 1-7 月全台住宅的使用執照數量高達 5.4 萬戶，不僅年增率高達 20%，且為 10 年來新高，此取得使用執照的新成屋，加上市場原有的待售約 5 萬戶新成屋，都是市場賣壓來源之一。

房仲業及建商觀察，整體房價走勢卻仍處低檔橫盤，呈現出的格局是量能微增但價格上漲無力，而成交量上揚主因之一，是去年以來建商對新建案不斷「讓利」刺激買氣。但是市場住宅供給量一直源源不斷湧出，在市場買方購買力提升有限影響，再遭遇如美中貿易戰如此重大國際經濟事件影響，市場瀰漫的不是一波波買氣，而是更加謹慎觀望的氣氛。