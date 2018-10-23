台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月23日

行政部門擬訂定海外台商資金匯回專法，研議提供租稅優惠的同時，要求必須在金融體系設立專戶，以利控管資金流向，避免匯回資金到處亂竄、炒房，並導引資金投入 5+2 等實體產業投資。

受中國大陸金融高層信心喊話和釋放政策利多鼓舞，陸股滬深兩市繼上周五大漲之後，昨（22）日兩市多頭凌厲，收盤漲幅均超過 4％，並創 32 個月來單日最大漲幅，盤面上，呈現類股齊揚榮面，近 200 檔個股漲停，其中，38 檔證券股全部收漲停，是 4 年來首見。

經濟部昨（22）日公布 9 月外銷訂單 478.6 億美元，訂單金額創下歷年同月新高，但部分貨品、訂單來源受美中貿易摩擦影響，機械等傳統貨品接單轉趨保守，整體金額低於預期。據經濟部統計處預估，10 月外銷訂單情況仍有機會持續成長，預估約為 480 億至 490 億美元。

經濟日報

海外資金回台大赦 將專戶控管

內外資齊買 陸股 ETF 爆量漲

台股 Q3 強震 進場大戶變少

工商時報

貿易戰衝擊 9 月外銷訂單不夠旺

陸高層押陣 股市飆逾 4%

6 大利多加持 台股再戰萬點

聯合報

外資急撤 央行: 沒必要升息

強強聯手 金美信消金公司開業

防資金回流炒房 跨部會控管

蘋果日報

虛擬貨幣泡泡吹破 台積華擎受衝擊

宣示挺改革開放 「習只是做形式」

增飛米蘭布拉格 華航穩坐台歐航線王

中國時報

陸港對台訂單 創 26 個月新低

停擺 7 年 陸日艦互訪可望重啟

港珠澳大橋通車 台商拚轉型

自由時報

對中曝險高 金管會盯北富銀、中信銀

僑外投資金額 前 3 季成長 39％

光陽跨足印度電動機車 明年上市