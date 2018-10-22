前三季度業績接近去年全年，綠地控股能夠實現“5000億”的大目標？

10月21日下午，綠地控股集團有限公司（600606-CN）披露今年前三季度業績快報。報告期内，綠地控股歸屬於上市公司股東淨利潤89億元人民幣（單位同下），同比增長36%；扣非淨利潤91億元，同比增長54%；利潤總額達163億元，同比增長42%。其中，歸屬母公司股東淨利潤前三季度的數額就已經逼近2017年全年的90億元。

銷售業績實現逆勢高增長

綠地控股是一家總部位於中國上海的跨國經營企業，同時也是中國首家以房地產為主業併跻身《財富》世界 500 強的綜合性企業集團。公司房地產項目業態多元，主要包括住宅和商辦兩大類。其中，住宅項目開發完稱基本用於出售；商辦項目除大部分出售外也有部分保留用於出租及商業、酒店運營。

今年上半年，受“房住不炒”政策的總體導向以及差别化房產調控政策的影響，房產成交量上一二線城市明顯回落，全國商品房成交金額和成交面積總量保持高位局勢、穩中有升。根據國家統計局公佈的數據，2018 年上半年，全國商品房銷售額 66945 億元，同比增長 13.2%；全國商品房銷售面積7.71 億平方米，同比增長 3.3%。無論銷售額還是銷售面積，相比 2017 年，增速明顯放緩。

在房產行業增速放緩的行情中，綠地控股銷售業績卻逆勢上漲。根據三季度業績快報顯示，公司實現合同銷售金額1042億元，同比增長高達49%，合同銷售面積1088萬平方米，同比增長102%，回款719億元，同比增長20%。前三季度，累計實現合同銷售金額2670億元，同比增長31%，合同銷售面積2438萬平方米，同比增長54%，回款2194億元，同比增長31%。

（圖片來源：綠地控股三季度快報）

與此同時，今年前三季度綠地控股營業總收入達2333億元，同比增長29%；總資產9515億元，較年初再增加12%；基本每股收益0.73元，同比增長35%；ROE達到13.49%，同比增加2.29個百分點。

就目前來看，綠地控股主要經濟指標保持了平穩較快的增長，質量效益也在持續改善。

能否是實現5000億的“大目標”？

綠地控股通過官方微信發佈，“年均銷售規模保持在5000億元以上，形成一批300億~500億發展能級的重點事業部”的新戰略目標。如果這一目標放在幾年之前房產行業鼎盛時期或許還能實現。如今綠地控股雖然前三季度業績增長迅速，但淨利率過低、股價不斷下跌、市值下滑的問題也不容忽視。同時，企業佈局從一二三四線城市齊頭併進到如今多個領域多元化發展，再到重新聚焦三大主業之時，又偏偏趕上房企進入“寒冬”，5000億元的目標，顯然難度不小。

對於此次戰略升級，綠地控股明確表示未來三年的總體目標是保持年均銷售規模在5000億元以上，這是綠地控股首次對外界提出的銷售目標，同時形成一批300億~500億元發展能級的重點事業部，持有一批核心資產轉入中長期經營。目前，綠地控股旗下大約有20多個事業部。

為了努力實現這一目標，綠地控股對房地產主業推出三個主要變革。

第一，質量變革。不斷形成的經濟指標，持續提升規模的含金量；

第二，效率改革。主要側重全面提升項目週轉、成本管控、資源使用和投入產出的效率；

第三，動力改革。通過依靠行業高速擴展紅利來轉變到依靠提高產品、運營等内部發展質量上來。

其實，這次調整是綠地控股繼2015年以“房地產為主業，大基建、大消費、大金融為三大協同發展業務的‘一主三大’戰略”以來的第二次調整。

值得關註的是，樂居財經發佈的《2018上半年上市房企淨利雙子榜50強》榜單，中海地產的淨利潤率高達27.2%，保利、中海、龍湖、融創均在10%之上，而綠地控股卻僅為5.2%。併且對比國資委對央企非工業企業資產負債率不超過80%的規定，綠地控股上半年88.98%的資產負債率顯然是不達標的。此外，相比同規模房企，綠地控股有息負債2629億元，淨負債率186.84%的狀況，也是不容樂觀的。

另外，提及要回歸一二線的綠地控股，在多年前就決定過深耕三四線城市，併且四處拿地。據中國指數研究院的數據顯示，2018年前5月，綠地共斥資313.25億元拿地，其中大部分為三四線城市。

倡導多元化發展路徑，在公司發展上似乎又準備一二三線城市齊頭併進。如今，又推動重要產業跨越式發展，成立大基建、商貿、酒店旅遊三大產業集團。

在這樣的發展情況下，綠地控股要實現5000億元的大目標，難度可是不小。