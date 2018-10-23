中國聯通(600050-CN)前三季淨利34.70億元 同比增長164.5%

中國聯通(600050-CN)10月22日晚A股發佈前三季度業績公告稱，2018年首三季度，公司EBITDA為人民幣663.79億元，比去年同期上升1.2%，EBITDA佔主營業務收入比為33.2%。利潤總額為人民幣105.46億元，歸屬於母公司淨利潤為人民幣34.70億元，比去年同期明顯上升164.5%，其中包括上述出售鐵塔及相關資產的遞延收益一次性轉回影響。

公告顯示，今年前三季度，中國聯通的移動業務取得了較快增長，其中移動主營業務收入達到1254.24億元，比去年同期上升 7.2%。移動出賬用戶淨增2566萬戶，達到3.10億戶;其中4G用戶淨增3897萬戶，達到2.14億戶。 移動出賬用戶ARPU (每用戶平均收入)為46.8元，比去年同期有所下降。

中國聯通稱，2018年前三季度，公司繼續落實提速降費國家政策，併從7月1日起取消手機國内流量“漫遊” 費，通過上半年提前部署，深化流量經營，優化產品資費併積極推廣大流量套餐，促進用戶平滑過渡，努力以薄利多銷促進多赢，減緩了取消手機國内流量“漫遊”費對第三季度移動主營業務收入下降的壓力。

中國聯通預測，今年第四季度，市場競爭可能週期性加劇，公司將積極應對挑戰，持之以恒深化聚焦創新合作戰略，加快“五新”聯通建設，加快釋放改革紅利，全面提升公司綜合競爭實力;適度加大創新業務及創新人才建設的投入，積極培育未來增長引擎。預計公司2018年全年歸屬於母公司的淨利潤較上年同期可能明顯增長。