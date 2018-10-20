蘋果槓上彭博！蘋果CEO罕見動怒  要求撤掉中國間諜晶片報導

《BuzzFeed News》週五 (19 日) 報導顯示，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 呼籲《彭博商業周刊》撤掉中國間諜晶片的報導，他罕見動怒表示：「這沒有發生，也不可能發生。」

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 稱：「我覺得他們 (彭博商業周刊) 應該撤掉他們的報導，報導提到關於蘋果的故事不是真的。他們需要做正確的事情。」

《彭博商業周刊》4 日發表的專題報導稱，中國已對美國企業實行最嚴重的供應鏈攻擊，亞馬遜、蘋果等全美 30 家企業列在攻擊名單中。內文提到，蘋果在 2015 年向 Supermicro 採購主機板上發現了間諜晶片，次年便切斷 Supermicro 的關係，並向 FBI 呈報。

該報導指出，額外植入的微型晶片很小，如米粒般大小，所包含的程式碼數量也很小，但能夠做兩件非常重要的事情：與外部伺服器通訊並接收指令，用於收集美國企業的知識產權和商業機密，

蘋果公司當時否認受害：「我們非常失望的是，彭博的記者在與我們交流時，並未對他們或他們的消息來源可能是錯誤或誤導的可能性抱持開放態度。」

實際上，不僅是蘋果，其他點名的亞馬遜、Supermicro 也接連否認該報導真實性，彭博記者則稱，這件事美國政府還處於秘密調查階段，這些企業基於禁令或保密自然會否認。

蘋果與彭博陷入僵局

庫克罕見動怒稱，《彭博商業周刊》應該撤銷這些報導，他們關於蘋果的報導都不是真的。

庫克接受《BuzzFeed News》電話訪問時表示：「我從一開始就參與這項報導的回應，我與總法律顧問親自和彭博記者進行多次交談。我們非常清楚沒有發生這種情況，並回答了他們所有的問題。但每次彭博記者提交給我們的報導都有所變化，而我們對這些故事進行調查，卻什麼都沒發現。」

彭博對此重申回應：「這篇報導是我們花費一年多時間，訪問數十位企業內部知情人士和政府官員，採訪近百次得到的結果。我們堅持該報導真實性，並對該系列報導和消息人士充滿信心。」

白宮網路協調官 Rob Joyce、前聯邦調查局 (FBI) 法律總顧問 James Baker 和國家情報總監 Dan Coats 都不約而同表示，他們沒有理由懷疑這些公司否認的真實性，畢竟也沒有看到彭博所說的任何證據。

然而，一位資深國家安全官員回應，這個故事有一定道理，因為美國政府正在進行一項高度機密的工作，以探測對手是如何植入像彭博報導中描述的設備。

全美 30 家企業被點名的企業否認了該報導真實性，《BuzzFeed News》亦深入訪問眾多企業發言人和企業高層了解況，並列出下列科技公司和銀行並非彭博聲稱受害的 30 家企業：Google、微軟、IBM、Oracle、Dell、Palantir、HP、Verizon、Comcast、AT＆T、Twitter、Palantir、T-Mobile、高盛和 Capital One。

該報導提到，解決這項報導真實性的謎團似乎指向彭博公開手中的證據或消息人士，亦遭彭博點名的企業轉向法律手段，但他們都不願意這樣做。