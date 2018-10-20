財報加持！美國運通、PayPal 擴大合作關係 股價雙雙跳空勁揚

受益於美國強勁的經濟成長，美國運通與 PayPal 週四 (19 日) 最新財報告捷，營收獲利皆優於預期，同時，兩家公司宣告擴大合作關係，週五 (20 日) 股價雙雙跳空勁揚。

美國運通 (AXP-US) 與 PayPal (PYPL-US) 週四宣告簽署了一項協議，允許美國運通持卡人透過 PayPal 和 Venmo 支付帳單；作為協議的一部分，PayPal 將加入 American Express Token Service，聯合開發更豐富的數位產品和體驗。

受此消息加上財報激勵，週五 (20 日) 美國運通盤中股價上揚 2.68%，暫報每股 105.77 美元； PayPal 更飆高逾 7%，暫報每股 83.09 美元。

PayPal 股價走勢圖。

健康的美國經濟對金融服務提供商有利，美國運通最新財報優於市場預期，每股純益年增 25% 至每股 1.88 美元，營收年增 9% 至 101.44 億美元。美國運通表示，預計全年營收將增長 10%。

執行長 Stephen J. Squeri 在一份聲明中表示，美國運通本季度取得了強勁的業績，這主要得益於信用卡會員支出、手續費、和貸款的增加。

PayPal 上季處理的付款數量增加四分之一以上，活躍用戶達 2.54 億，年增 15%，最新的財報中也點出投資者關切的重點，旗下支付服務 Venmo 的支付量激增，增幅達 78%，有望提升獲利，第三季整體營收上揚 14% 至 36.8 億美元。

PayPal 表示，它在第三季增加創紀錄 910 萬美元帳戶，並上調第四季獲利預期。然而，PayPal 今年迄今股價僅上漲 8%，去年該公司股價上漲近 90%，後市前景仍有待密切關注。