蘋果資安問題再起！間諜晶片風暴後傳中國用戶 Apple ID 遭駭

蘋果 (AAPL-US) 週二 (17 日) 表示，對那些遭受網絡釣魚詐騙的客戶深表歉意，並強調僅「少數」中國用戶受到影響。

週二市場傳出，數百位蘋果的中國用戶通報 Apple ID 遭駭客入侵。據了解，所有受影響的帳戶都是透過網路釣魚詐欺手法攻擊，這是駭客透過誤導性的電子郵件或連結竊取資訊的常見做法之一。

雖然目前駭客的確切手法尚未公布，也不清楚盜取了多少用戶資金，蘋果表示，受影響的客戶並未啟用雙因素身份驗證來保護其資訊，故讓駭客有機可趁，使用網路憑證進行網路釣魚，再使用支付寶、微信等應用程式詐領用戶資金。

據消息人士透露，在調查駭客詐欺交易時，蘋果並未發現任何違反公司系統的跡象。

蘋果表示在一份聲明表示：「我們對遭受網路釣魚詐欺的客戶造成的不便深表歉意。我們主動辨識可疑活動並與受影響的客戶聯繫。強烈建議所有客戶啟用雙因素身份驗證，以防止遭受未經授權的訪問。」

蘋果作業系統鼓勵用戶定期將其帳戶升級為雙因素身份驗證安全性。但仍然有相當大比例的 Apple ID 用戶未啟用該功能。

蘋果近期資安問題頻傳，本月初，《彭博社》報導中國駭客植入米粒大小的微型晶片監控敏感的商業數據，甚至是政府情報資料。蘋果當時在聲明中表示：「蘋果從未在伺服器中，發現任何惡意晶片。」否認遭到駭客攻擊。