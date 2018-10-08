〈陸晶片駭美企〉美國土安全部支持英國情報機構 不懷疑蘋果等企業的否認說法

美國國土安全部週六 (6 日) 表示，對於否認其供應鏈遭中國情報機構安置駭客晶片的企業聲明，國土部目前沒有理由懷疑。

國土安全部在聲明中表示，「國土安全部知道媒體有關科技供應鏈遭入侵的報導。」

但它指出，「就像我們的英國合作夥伴國家網路安全中心 (National Cyber Security Centre) 一樣，目前我們沒有理由懷疑報導中提到的企業發表的聲明。」

此前《彭博商業周刊》於上週四 (4 日) 引述 17 名身份不明的情報和公司消息人士的話報導，中國密謀將電腦晶片放置在大約 30 家企業以及多家美國政府機構使用的設備中，可允許北京秘密進入內部網路。

英國國家網路安全機構上週五 (5 日) 表示，沒有理由懷疑蘋果 (AAPL-US) 和 亞馬遜 (AMZN-US) 對該報導提出的反駁。

蘋果公司上週四即對《彭博》報導提出異議，稱自己的內部調查沒有發現任何證據支持該報導的說法，公司及其執法聯繫人並沒有發現聯邦調查局曾對此事進行任何調查。

蘋果公司剛退休的總法律顧問 Bruce Sewell 告訴《路透》，他在去年被《彭博》告知有關美超微 (Super Micro Computer) (SMCI-US) 生產的硬體被放置中國駭客晶片一事正在接受公開調查一事，他隨即致電當時的聯邦調查局 (FBI) 法律總顧問 James Baker。

Sewell 談到他與 Baker 的談話，「我親自打電話給他說：『你知道這件事嗎？』」「他說，『我從來沒聽過這件事，但請給我 24 小時確認。」他 24 小時後給我回電話說『這裡沒有人知道這個報導的內容。』」

《路透》報導，Baker 和 FBI 對此拒絕發表評論。