〈財報〉美容產品銷售佳 寶僑股價大漲逾8%

寶僑 (Procter & Gamble) (PG-US) 週五 (19 日) 發布第 3 季財報，美容銷售推動營收成長高於預期，股價大漲 8.8%。它也對全年獲利前景維持原有的預期。

寶僑財報數字顯示，每股獲利調整後為 1.12 美元，高於預期的 1.09 美元；營收 166.9 億美元，高於預期的 164.6 億美元。是 5 年來最佳的單季數字。

CEO David Taylor 在聲明中指出，「我們有望實現本財年的財報展望和實際目標。」

截至 9 月 30 日當季淨收入從一年前的 28.5 億美元或每股 1.06 美分上漲約 12% 至 32 億美元或每股 1.22 美元。不計入一次性項目，寶潔每股獲利 1.12 美分，較分析師預期高出 3 美分。

第 3 季銷售額為 166.9 億美元，略高於一年前的 166.5 億美元，高於分析師預期的 164.6 億美元。該公司財報指出，不含匯率變動和其他因素的有機銷售成長 4%，優於預期的 1.6%，並主要動力來自美容部門成長的帶動。該公司旗下主要的美容品牌包括潘婷 (Pantene) 洗髮精和 Old Spice 除臭劑。

寶僑財務長 Jon Moeller 在電話會議中指出，「所有美容產品都在成長。」

寶僑表示，最新一季美容淨銷售額成長 5%，而銷量最大的洗衣精和家居護理部門銷售額成長了 2%。這有助於抵消美容類淨銷售額下降 1%、醫療保健下降 3%、嬰兒，女性和家庭護理下降 3%。

寶僑一直在捍衛自己的市占率，以應對來自自有品牌和 Brandless、Harrys 和 Dollar Shave Club 等新興公司的激烈競爭。隨著新業者加人競爭並大幅削減價格，其吉利刮鬍刀品牌一直在苦苦經營。

由於商品成本上漲，運費和外匯匯率上揚，寶僑的獲利率也遭到擠壓。Moeller 在電話會議中告訴分析師，寶僑未來幾季有必要提高價格以抵消這些成本壓力，「這些成本零售商可以理解，因為他們也面臨同樣的問題。」

寶僑表示，它預計 2019 財年的有機銷售額將成長 2% 至 3%。預計每股核心獲利將從 2018 年的 4.22 美元上升 3% 至 8%。