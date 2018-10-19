〈美科技股重挫〉利息支出壓力爆棚？高盛：Fed 2019年底前將再升息5碼

週四 (18 日) 美股全線再度出現重挫，其中又以科技股那斯達克、費城半導體的跌幅最為嚴重，週四 (18 日) 那斯達克是大跌了 2.06% 以 7485.14 點作收，費城半導體則是大跌 2.51% 以 1245.30 點作收。

市場分析師分析，在當前美債殖利率持續揚升的壓力之下，再加上聯準會 (Fed) 仍持續進行鷹派升息，導致美股科技股有修正本益比之壓力存在。

週四 (18 日) 美商高盛證券 (Goldman Sachs) 亦發表研報認為，估計 Fed 將在 2019 年底之前再升息 5 碼，此一預期震撼市場，因該預期遠比 Fed 於九月份釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot) 還要高出 2 碼。

Fed 利率意向點陣圖 (Dot Plot) 圖片來源：Franklin Templeton

高盛在週四 (18 日) 一份致客戶報告中表示，從勞動力市場與通膨的趨勢來看，Fed 目前需要大幅收緊金融環境，以防止經濟出現過熱，Fed 遲早必須出手。

高盛在報告內寫道：「Fed 需讓潛在經濟成長速度放緩，這是遲早要作的，故未來 Fed 的升息定價勢必比曲線上的定價還多。」

市場人士分析，Fed 劇烈的升息速度，已開始令美股投資人擔憂企業財報上利息費用恐將大幅增加，再加上貿易戰的貿易壁壘，皆將成為壓低美股獲利的巨大關鍵。