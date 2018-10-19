美國運通AmEx為高報酬低估值企業？美經濟強勁 獲利增

信用卡公司美國運通 AmEx (AXP-US) 收盤後公布第 3 季度盈利，超出分析師預期，同時也提高了全年每股收益預期。AmEx 盤後股價小漲 0.93% 至 103.80 美元。

美國運通的優秀財報結果也與摩根大通 (JPM-US) 美銀美林 (BAC-US) 等大銀行結果相同，都表示美國經濟強勁，即使投資人擔憂聯準會 Fed Reserve 的持續升息環節。

執行長 Stephen J. Squeri 在一份聲明中表示，本季度取得了強勁的業績，這主要得益於信用卡會員支出、手續費、和貸款的增加。

美國運通最新一季財報顯示：

營收年增 9% 至 101.44 億美元，高於分析師預期的 100.3 億美元。

每股純益 EPS 年增 25% 至每股 1.88 美元，高於分析師預測的 1.78 美元。

William Blair 分析師 Bob Napoli 本週在一份研究報告中表示，AmEx 可能會從穩固的消費支出和貸款增長中獲益。

他表示，AmEx 白金卡的較高費用也應該有助於營收，因為高端客戶是信用卡公司的必爭之地。同時，Napoli 認為燃油價格上漲也應該會提高報酬率，因信用卡公司在交易費方面的收入會更高。

與金融行業的其他公司一樣，AmEx 也因應迅速跟上消費者向網路銀行的轉變。該公司在 8 月表示將與 GreenSky (GSKY-US) 合作，將 GreenSky 的 POS 貸款技術帶給更多企業。

Greensky 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Napoli 指出，AmEx 還在投資升級其支付網絡。他寫道，「相信投資人並不認識到今天美國運通的本質，該公司有全球支付及金融科技公司的盈利增長前景和回報，只但只擁有低增長、低報酬的地區銀行估值」。

展望未來，該公司預計全年收入將增長 9% 至 10%，將其全年調整後每股純益 EPS 預測上調至 7.30 美元至 7.40 美元之間，高於之前預期的 6.90 美元至 7.30 美元。分析師預測全年 EPS 為 7.28 美元。

信用卡服務商 Visa (V-US) 與萬事達 Mastercard (MA-US) 週四股價未有大幅變化，兩間均收盤小跌，盤後微漲。