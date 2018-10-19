美科技股重挫拖累 台積電壓盤 台股一度重挫190點跌破9800點

受美股道瓊工業指數大跌逾 300 點影響，台股今 (19) 日也再度向下探底，台積電大跌逾 2 %，加上台塑四寶等傳產權值股未能發揮撐盤力道，指數開盤跌破 9900 點關卡，盤中持續向下探底，最低跌到 9762 點，跌逾 190 點，一度摜破 9800 點支撐。

台積電昨日法說三度下修全年展望，雖對未來 5 年看法仍正向，每年都可成長 5-10%，但美股掛牌的 ADR 收盤下挫約 2.6%，今日台股開盤，台積電股價走勢同步疲軟跳水下挫，跌幅維持 2%，失守 5 日線；股王大立光也同步遭到拖累，早盤跌幅一度超過 3%。

除台積電、大立光，今日指標蘋概股也同步走弱，欣興下挫逾 3%，可成、鎧勝 - KY、美律、台郡跌幅逾 2%，晶技下跌近 2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股今日與上週重挫破萬點的環境氛圍相似，由於市場預期下波貿易戰重心將在電子股，科技股上周雖跌深後出現反彈格局，但也僅止於反彈，預期科技股偏弱趨勢將延續到下週美國期中選舉前，造就電子股表現相對弱勢。

蔡明翰認為，今日指數明顯拉回，除受美科技股下挫拖累，陸股持續破底也是原因之一，但目前指數未跌破近期盤整低點，量能也未大幅擴增，仍處盤整階段，在科技股未轉強前，指數弱勢震盪整理格局，可能持續至本月底。