諾華佈局三大領域 以200倍溢價併放射性配體療程

藥廠諾華 (NVS-US) 週四 (18 日) 表示，將以 21 億美元現金價收購美國癌症藥物製造商 Endocyte (ECYT-US)，來擴大其放射性藥物業務。

以每股 24 美元的報價相當於 Endocyte 週三 (17 日) 收盤價的 54% 溢價。諾華週四股價上漲 1.02% 以 86.24 美元收盤。

Endocyte 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Endocyte 表示，該協議將有助於在癌症治療中發揮更廣泛的放射性配體 (radioligand) 治療作用，該交易將使諾華公司能夠研究早期前列腺 (攝護腺) 癌治療方案的潛在發展。

據了解，一年前一間德國企業 ABX 曾將一種攝護腺癌治療以 1200 萬美元售出，而 Endocyte 正是此療程的擁有者，諾華似乎砸了近 200 倍的價格購買。

此療程可將消滅腫瘤的輻射與靶向患病細胞的分子配對。精確放射治療是諾華希望擴展的 3 個關鍵領域之一，另外 2 個則是細胞及基因治療。

諾華表示，療程被稱為 Lu-PSMA-617，已經進展到治療選擇有限男性的最後階段測試，並且可能在 2021 年進入市場。該療程使用一種小分子將放射性癌症藥物瞄準目標，該目標稱為 PSMA，並在患病細胞表面有著高濃度。

諾華執行長 Vas Narasimhan 表示他尚未完成這些領域的併購，而 Endocyte 交易將為公司佔領所謂的放射性配體領域。

Endocyte 將與新成立的諾華子公司合併。該交易預計將在 2019 年上半年完成，而 Endocyte 將於該日前繼續作為一家獨立運營。

諾華在 9 月份曾表示，在 4 年內於瑞士和英國削減 2550 個工作崗位，致力於提高利潤並專注於新藥上。