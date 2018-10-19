黑色星期四再臨！高盛CEO：10月股票慘跌的部分原因是程序化交易

週四 (18 日) 美股黑色星期四再臨！高盛 (Goldman Sachs）新上任的執行長索羅門 (David M. Solomon) 表示， 10 月股票大幅下挫的部分原因是受到「程序化交易的影響。

週四美股再度遭受重擊，受到消費品與科技股重挫拖累，道瓊平均指數下跌 323 點、S&P 500 指數走跌 1.4%，那斯達克指數回落 2.1%；週四下跌行情也加劇了美股 10 月跌幅，道瓊和 S&P500 指數 10 月均下跌超過 4%，而那斯達克指數下跌近 7%。

據投資者稱，週四拋售的原因之一為：美中貿易戰、升息，以及科技龍頭的估值被高估的擔憂揮之不去。

而回顧整個 10 月拋售潮來襲，高盛執行長所羅門接受媒體訪問時特別指出：「毫無疑問，我看到上週的一些賣壓是程序性拋售造成的結果，因為隨著波動性上升，其中一些電腦演算法結果會迫使投資者集體拋售，市場結構有時會導致波動，而我們花費大量時間考量的事情之一就是，過去 10 年中市場結構的變化將如何影響市場活動。」

由於美國公債殖利率週四回升至多年高點，美國股市已經承壓。短期 2 年期公債殖利率創下 2008 年 6 月以來的最高水平，隨後因義大利拋售債券而出現下滑。10 年期公債收益率一度攀升至 3.205%。

今年 10 月 1 日將正式履職的 56 歲的跨界 DJ 所羅門，從前任執行長布蘭克費恩（Lloyd Blankfein）手中接過高盛掌門人的位置，象徵該銀行 149 年歷史新篇章的開始。布蘭克費恩領導該投行、擔任執行官長達 12 年，引領高盛度過金融危機、監管監督，以及華爾街的其他重要挑戰。

高盛「新王」所羅門雀屏中選拿下高盛執行長的主因在於，他在高盛尋求加速業務擴張時期已證明自己的業務拓展、增強團隊實力，以及廣納賢才的能力，透過淨增更多客戶和擴大增加貸款和融資活動，擴大債券交易，成功完成高盛年營收增加 50 億美元的計畫。