

◆盤勢分析

1. 因貿易摩擦未見明顯降溫，長短期美債殖利率全面走揚，市場憂慮過高的資金成本將會拖累全球經濟成長，周四美股全面開低走低，四大指數跌幅介於 - 2.51%~-1.27%。在重要個股方面，亞馬遜、特斯拉、FB、谷歌、台積電 ADR、AMD、美光、Intel 跌幅超過 2%，表現相對疲弱。

2. 全球股市陷入震盪，周四台股平盤附近開出，盤中一度攻擊萬點大關 (最高 10,019.50 點)，但因亞股走弱與市場人氣不足，指數隨即回到 9900 點附近震盪。終場指數下跌 0.25%，報收 9,953.73 點；OTC 指數收盤下跌 0.58%，終止連四紅走勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收小十字黑 K 線，目前月、季線下彎，中多格局轉弱。

(2) 量能：成交量縮至 954.52 億元，後續上漲宜放量。

(3) 技術指標：日 KD 指標底部初見黃金交叉、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 63.23 億元；外資 - 35.22 億元、投信 - 4.79 億元、自營 - 18.16 億元。

4. 電子類股

(1) 被動元件：兩大龍頭大廠 2492 華新科、2327 國巨，法人近期開始賣壓減緩，族群股價呈現抗跌。

(2) 跌深電子：6271 同欣電 3Q18 營收與獲利優於市場預期，投信、自營商同步買進，股價連續第二根紅 K；5264 鎧勝 - KY 受惠轉單效應，盤中股價觸及漲停板；8016 矽創 3Q18 營收優於預期且股價負乖離過大，周四上漲超過 5%。

5. 非電子類股

(1) 生技：6497 亞獅康 ASLAN004 全人源單株抗體進入人體試驗，激勵股價轉強挑戰月線。4142 國光生今年公費流感疫苗增 65 萬劑，搭配美、陸等流感疫苗持穩出貨，股價挑戰前波 26.85 元高點。

(2) 航運：BDI 走揚激勵，族群漲勢擴延，散裝 2601 益航、5608 四維航、2615 萬海出量轉強，貨櫃 2609 陽明強勢漲停、2603 長榮漲幅超過 4.7%。

(3) 紡織：受惠天氣轉涼、中美貿易戰引起代工訂單轉向東南亞，1476 儒鴻、1477 聚陽市場資金進駐，周四逆勢抗跌。

(4) 鋼鐵：鋼品價格維持高檔，2014 中鴻獲利持續好轉，配合周四恢復信用交易，股價紅盤震盪；2027 大成鋼受惠國內法人調高評等，股價無視增資股出籠，上漲超過 5%。

6. 重點訊息：

(1) 晶圓代工龍頭 2330 台積電昨（18）日召開法人說明會，受惠於 7 奈米及 12 奈米產能開出，抵消加密貨幣挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）訂單減少壓力，第四季營收可望創下歷史新高，法人預期單季獲利將上看千億元。不過，台積電仍二度調降全年美元營收預估，由先前預期的年成長 7～9％下修至 6.45％，導致台積電 ADR 收盤下跌 2.60%。

(2)iPhone XR 今（19）日開放預購，包括 3037 欣興、4138 和碩等相關供應鏈昨日普遍收紅。由於台積電第 4 季展望不若原先預期悲觀，並釋出智慧手機需求比預期好訊息，市場法人中性偏多看待，第 4 季 iPhone XR 出貨量將上修 10%，調高至 3,600 萬至 3,800 萬支，相關族群以 2474 可成、4938 和碩受惠程度較大。此外，APPLE 發出邀請函，將於 10 月 30 日舉辦 iPad 與 Mac 新品發表，相關廠商 2474 可成、2354 鴻準、6121 新普、3211 順達、3376 新日興可留意。

