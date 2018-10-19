台股盤中－大立光翻紅力拚守穩9900點 被動元件族群回測前波低點

台股受美股重挫拖累，今 (18) 日依舊呈現量縮震盪，一度大跌逾 190 點，跌落 9800 點大關，但在台積電、大立光開低走高帶動下，大盤跌勢收斂，挑戰守穩 9900 點關卡，惟塑化、水泥等權值股走弱，加上被動元件回測前波低點，指數午盤前仍在 9900 點下震盪。

美中貿易戰貿易摩擦未見明顯降溫，長短期美債殖利率全面走揚，市場憂慮過高的資金成本將會拖累全球經濟成長，美股 18 日全面開低走低，四大指數跌幅介於 - 2.51% 至 - 1.27%。

台積電昨日法說會再度下修全年營收，國內資法人看法不同，今日股價早盤開低，午盤前平盤下震盪，跌幅約 0.2%，大立光更黑翻紅，盤中一度漲逾 2.3%，挑戰 3400 元關卡，同步帶領台股挑戰收復 9900 點大關。

傳產族群方面，美股上市鋼鐵業者美鋁逆勢大漲，激勵大成鋼今日股表現強勁，大漲逾 4.7%，而統一因全年獲利可期，受市場資金追捧，股價逆勢長 2.75%，表現西對亮眼。

台塑四寶受國際油價近期跌落 80 元大關影響，股價疲弱不振，其中以台塑化跌逾 2.5%，為四寶中表現最為弱勢，而水泥族群在台泥、亞泥同步跌逾 2% 之下，類股指數為盤面上最為弱勢。

此外，本周股價表現回溫的被動元件族群，今日在度拉回，國巨跟華新科雙雙重挫逾 6%，回測前波低點，相關個股美桀、奇力新、智寶跌逾 7%，禾伸堂、達方等也跌逾半根跌停，壓抑大盤反攻氣勢。

大盤今日成交量估計 1100 億元，分析師指出，台幣走貶態勢未見停歇，顯示資金調節尚未告一段落，且除了美中貿易戰外，近期美沙情勢緊張，「石油武器」恐再度成為談判工具，屆時價格恐劇烈波動，將對全球市場造成衝擊，短期內還是切忌勿抄底搶短。