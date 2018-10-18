【顧德投顧】台股弱勢整理,美中走勢差異大,台股依產業操作為宜

◆盤勢分析

昨天美股小跌, 但是今天陸股持續破底, 台股就在這兩股力量的拉扯下, 顯得沒有方向, 美國上周雖然大跌, 但是已經展開反彈, 但是大陸股市卻是持續走弱, 不斷破底, 即使大陸人民銀行調降存款準備率, 釋出大量資金, 大陸股市依然破底, 所以接下來除非人民銀行拿出更強烈的貨幣政策, 不然大陸股市恐怕還是會持續破底, 其中一個原因就是中美貿易戰一直沒有和緩, 今天美國商務部長羅斯表示, 請外界不要對 G20 會議有太多期待, 因為美國與中國的貿易談判已經中斷, 即使川普與習主席見面, 也不會有甚麼結果, 因為貿易談判其實非常複雜, 如果沒有不斷的協商, 是不可能有結果的, 這也代表 G20 可能化解中美貿易戰的機會非常渺茫,

所以台股這邊操作還是不斷建議多空雙向, 做多偏多的產業, 做空偏空的產業, 尤其是電子業, 這邊會建議投資朋友避開電子相關產業, 除非投資朋友認為該產業非常有潛力, 未來一年內的獲利會大幅增加, 或是股價遠低於他應該要有的價值, 也許這樣還有獲利的機會, 如果投資朋友認為手上的股票有這種機會, 也歡迎跟我們討論, 因為老師就是專門研究電子產業相關的股票, 如果投資朋友不知道自己手上股票的情況, 歡迎詢問, 一般來說偏空的產業, 我們都會建議放空, 這樣獲利的機會比做多大很多, 以上, 謝謝

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

