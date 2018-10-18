廣東銀監局稱對暫時困難的重點外貿企業 資金要適當傾斜

中國廣東銀監局日前出台12條政策措施，加大對實體經濟支持力度。銀監局指出，針對廣東制造業大省、外貿大省實際，強調穩定制造業貸款規模，穩定外貿企業發展，加大對企業技術改造貸款支持力度，對遇到暫時困難但仍有發展前景的重點優質外貿企業，在資金安排上予以適當傾斜。

據新聞稿，廣東銀監局近日出台《關於促進經濟高質量發展的實施意見》，引導銀行業做好“加減乘除”，其中在加大信貸支持實體經濟力度上要做足加法，在減輕企業融資成本負擔上要做實減法。

實施意見指出，要努力實現“兩增兩控”目標，重點加強對單戶授信總額1,000萬元人民幣及以下小微企業貸款成本監測考核，合理控制小微企業貸款資產質量水平和貸款綜合成本水平。

同時，要求銀行對於流動資金貸款到期後仍有融資需求的小微企業，提前開展貸款調查與評審，符合標準和條件的，依照程序辦理續貸，縮短資金接續間隔，降低貸款周轉成本。

“引導銀行業通過清理收費、壓縮融資鏈條、創新金融產品、改進考核等方式，為企業再降低一定規模的融資成本，讓企業有實實在在的獲得感。”新聞稿稱。

在綠色金融方面，鼓勵符合條件的銀行業金融機構在廣州市綠色金融改革創新試驗區設立綠色金融專營機構，要求法人銀行單列綠色信貸規模，積極創新綠色金融產品和服務。

在創新驅動發展方面，支持銀行機構探索設立科技金融專營事業部，支持在科技資源集聚區域設立科技企業金融服務專業分（支）行或特色分（支）行。

此外，廣東銀監局還要求著力破除無效供給。完善聯合授信機制，擴大聯合授信企業範圍，有效遏制多頭融資、過度融資。綜合運用核銷、現金清收、批量轉讓等方式處置不良資產，提升債權人委員會組建效果，加快推動“僵屍企業”出清，堅決壓縮退出落後產能相關貸款，騰出信貸空間滿足經濟高質量發展融資需求。

數據顯示，今年上半年，廣東轄內（不含深圳）銀行業貸款增量6,055億元，比去年同期多增1,040億元；6月末轄內銀行業高新技術企業貸款余額1,484.53億元，同比增長32.98%，綠色信貸余額4,287.78億元，較年初增長15.72%，支持“一帶一路”項目近200個，授信余額逾3,000億元。

路透上海10月18日