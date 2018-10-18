調查：多數亞幣空倉減少 因美元動能料將減弱

周四公布的路透調查顯示，過去兩周投資人解除了多數亞幣的空倉，因美國公布的零售銷售數據遜於預期，交易員對美元.DXY的持續上漲變得愈發懷疑。

此外，下月美國即將迎來中期選舉，相關的政治不確定性預計也會打壓美元，因此給亞幣提供支撐。今年美元指數已經累計上漲近4%。

路透對10位受訪者的調查顯示，過去兩周坡元SGD=、台幣TWD=TP和菲律賓披索PHP=的空倉減少。過去兩周這些貨幣受到油價上漲以及全球貿易關系緊張等因素打擊，大幅下跌。

泰銖THB=TH空倉降至5月底以來最低。強勁的經濟基本面提振了泰銖的人氣。今年迄今泰銖是表現最好的亞幣。

坡元空倉也降至5月底以來最低。盡管貿易關系緊張，新加坡9月的非石油產品出口仍增長8%。

新加坡金管局上周收緊貨幣政策，並稱該國經濟可能穩步增長。

韓元空倉升至8月初以來的最高位。韓國央行周四維持貨幣政策穩定，這是央行連續第七次按兵不動。央行還在評估有關經濟疲軟的新跡象，以及全球貿易摩擦的潛在影響。

全球貿易緊張情勢使得該國經濟前景蒙陰，因為該國與中國關系密切，中國在該國出口中占很大比重。

人民幣空倉略有增加，人民幣周四觸及21個月以來最低位，因中美貿易戰繼續挫傷市場人氣。中國出口數據強勁，但對於遏制人民幣空頭作用甚微，因市場參與者認為美國對中國商品征收關稅的真正影響尚未顯現。

市場將密切關註本周五發布的中國第三季國內生產總值(GDP)數據，以評估中美貿易沖突的影響。路透綜合近70余家機構預測中值結果顯示，在中美貿易戰陰影籠罩下，中國三季度GDP增速預計降至6.6%，若果真如預期，這將是2009年一季度以來最低增速。

印尼盧比IDR=ID和印度盧比INR=D2空倉最高。這兩種貨幣是今年以來表現最差的亞幣，因為兩國都有龐大的經常帳赤字，而且嚴重依賴石油進口。

本幣貶值促使兩國央行在近期入市幹預。印尼央行9月收緊其貨幣政策，這已是自5月中旬以來的第五次行動。

印尼盧比空倉增至逾五年最高水準，而印度盧比空倉略有下降。

這項路透調查集中於亞洲新興市場九種貨幣的當前倉位情況，它們是人民幣、韓國韓元 、新加坡元、 印 尼 盧比、台幣、印度盧比、菲律賓披索、馬來西亞馬幣和泰國泰銖。

路透10月18日