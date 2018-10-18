中國央行推動網貸機構接入征信系統 將審慎發放個人征信牌照

新華社周四報導稱，中國央行將加強互聯網信用體系建設，推動小貸公司、網貸機構全面接入征信系統，實現互聯網金融、互聯網電商等領域的信用信息覆蓋；並將審慎發放個人征信牌照，預計今年底可向市場提供個人征信服務。

報導援引央行征信管理局局長萬存知指出，為防範化解P2P網貸平台風險、對惡意逃廢債失信人進行制裁，首批P2P網貸機構借款人惡意逃廢債名單已納入征信系統。在此基礎上，央行還將推動小貸公司、網貸機構全面接入征信系統，實現彼此間信息共享和風險聯動預警，快速識別和有效化解潛在金融風險。

“在互聯網金融活動中，由於信息不對稱加劇，欺詐、惡意違約等風險有所顯現。”他表示，征信是互聯網金融健康發展的重要基石，央行將順應時代潮流，積極推進互聯網信用體系建設，優化網上信用環境。

央行並表示，將審慎發放個人征信牌照，推動首家市場化個人征信機構--百行征信與央行征信中心錯位發展、優勢互補，實現互聯網金融、互聯網電商等領域的信用信息覆蓋。

截至目前，百行征信已與網絡借貸信息中介（P2P）、網絡小貸公司、消費金融公司等241家機構簽署信用信息共享合作協議，部分機構已開始系統接入測試，預計今年底可向市場提供個人征信服務。

報導稱，互聯網金融服務了大量傳統金融難以覆蓋的“長尾”客戶群，但交易主體也面臨著較大的不確定性。

此外，在國內外個人信息泄露事件頻發的背景下，央行表示，正研究和規劃對數據服務商的規範管理，以應對互聯網發展熱潮帶來的個人信息濫采、濫用問題，促進信息的合理流動和商業化應用，保護個人信息安全。

據介紹，截至8月末，人民銀行征信系統已接入各類法人放貸機構3,900多家，日均查詢企業信用報告29萬余次、個人信用報告477萬余次。

路透北京10月18日