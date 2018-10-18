跌深反彈可期 趨勢產業優先 景氣擴張力道趨緩 拚經濟要更努力

台股兩大驅動力之一的美股尚未走空，而台灣本身景氣擴張力道趨緩，亟待經濟數據展現更好的數字，至於跌深反彈的要角以趨勢產業最看好。

文．馮泉富

台股於國慶日後的重挫至今仍餘波盪漾反覆測底之中，本波跌勢雖然可以歸咎於美股的大跌所引起，但是若還原於國慶日之前，台股原本就相對弱勢，投資人很容易就從技術面看出來。

基本面瑕疵傳導至股市 靜待價穩量縮止跌訊號

技術型態是表徵也可視同一個提醒參與者的訊號，就如同人體生病了，會有發炎的癥狀一般，而潛藏於弱勢台股背後的原因，就是景氣擴張力道的放緩。我們已不只一次的提醒過，經濟增速可能放緩是台股最大的空門。

觀察先前國發會彙編的景氣綜合判斷分數，八月份降至二四分較上月減兩分，所對映的是綠燈，為連續兩個月綠燈，復甦力道不足，重點是原來呈連續 (三～六月) 上揚的景氣領先指標， 七～八月分別跌○．○五％與○．○九％，已連跌兩個月。

再者，根據中華經濟研究院發布的九月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 為五三．九，雖仍在五十以上的擴張區，卻是二○一七年二月以來的最低數值，非製造業經理人指數 (NMI) 也下滑一．八至五○．八，已逼近五十榮枯線，代表企業的看法轉趨保守，事後對照股王大立光對第四季的保守看法，也驗證了消費性電子景氣可能旺季不旺。

另外，根據台灣經濟研究院公布的廠商調查結果，八月製造業和服務業營業氣候測驗點分別為九八．一六點與九六．三九點，同步較前一月下滑，其中製造業更創十三個月新低。

台經院表示從以往走勢推估，台灣景氣從谷底走到高峰大約需要三十個月，上次谷底時間是二○一六年二月，所以高峰有可能落在二○一八年八月，所以景氣擴張可能開始從高峰往下走，這也是影響台股市場信心的原因之一。

由最實際的九月出口數據檢驗，九月整體出口值為二九六．二億美元，雖創歷年單月次高紀綠，也較去年同月成長二．六％，但是最重要的電子零組件、資通訊產品出口的年增率卻各衰退○．四七％及一．三％。

顯然，台股弱勢的原因在於基本面的瑕疵已逐漸傳導至股市，就算美股不大跌，只能減緩跌勢的速度，無法改變趨勢的扭轉，美股只是那根代罪羔羊的稻草罷了。

我們一直強調，台股的漲跌主要由兩股力量驅動，一是代表內部力量的基本面，二是以外資或美股為代表的外部力量。如前所述，既然台灣本身的景氣擴張力道趨緩，現階段只能期待外部力量的加持，讓台股早日出現止跌反彈的走勢。

首先，美股會不會就此崩盤，這是所有人關心的議題。我們先下個結論，美股漲多後的修正是難免，但不至於崩跌，主要是所處背景條件不同。

美股背景條件不同 適當修正迎接反彈

第一點，利率位階不同，利率代表資金的使用價格也攸關企業融資成本，目前的美國聯邦基準利率約二．一八％，而前一波升息循環至二○○七年時約為五．二五％。

第二，目前美國的景氣強度與二○○八年是不同的。觀察圖表三，金融海嘯前的一段時間，代表景氣領先指標的美國 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI)，趨勢明顯向下，還不只一次跌破榮枯臨界點五十，而目前 PMI 向上趨勢仍未明顯轉向，且位於相對高位 (九月份為五九．八)，離榮枯臨界點還有不小距離。

第三，眾所周知，美國 GDP 的增長七成靠消費，觀察圖表四，儲蓄率 (藍色曲線) 在金融海嘯前，大部分時間都低於個人消費支出年增率(紅色曲線)，美國全社會都有過度消費的疑慮，而目前美國儲蓄率明顯高於金融海嘯前，足以支撐未來消費的成長。

任何股市漲多了必然有技術性修正，但若要大幅下跌一定是經濟基本面明顯出了重大問題，現階段條件仍不符，牛市轉熊市之證據不足。

當然，美股並非萬里無雲，本次全球股市下修的引爆點是美國公債殖利率明顯上升，對股市而言其實是經濟基本面 (正向) 與流動性緊縮速度 (負向) 的對抗。

美元流動性緊縮是已知的利空 (升息＋縮表)，除了市場預估十二月仍會升息一碼，明年預估將升息三次以外，FED 縮表由今年第一季每月縮減二○○億美元，到目前進入第四季，按表每月縮減五○○億，明年維持每月五○○億的縮表進度，預估二○一八年共計從市場回收四二○○億美元，二○一九年為六○○○億美元。

不過，由於這些是已知的利空，可藉由時間的消化，利空效應可逐步遞減，加上美國經濟擴張力道仍強。再者，根據 Factset 的統計，S&P500 企業第三季獲利預估年成長約十九．三％，將是二○一一年第一季以來第三高增幅，目前處於財報密集公布期，美股強力反彈仍可期待，將有助於跌深的亞股進行反彈。

智能製造趨勢不變 樺漢成長可期

近期股市利空充斥，外資連續大幅賣超，台股成為外資的提款機，累計十月截至十六日止，外資賣超金額達約一一○○億元。不過，隨著股價大幅下挫後，外資賣超對股價的殺傷力開始大幅遞減，股價呈現抗跌代表價位來到市場認同之位階，隨時可能出現反彈波的走勢。經過本波全面修正之後，長線趨勢性產業反而是值得留意的標的，因為趨勢不變股價卻變便宜了。

例如屬於工業 4.0，專注於智能製造的樺漢 (6414)，樺漢為鴻海集團旗下的工業電腦廠，目前鴻海持股約四○％，樺漢的優勢為其多數訂單均借用鴻海的生產基地製造，因此可享有鴻海的製造技術能力以及較低的製造成本，早期樺漢專攻於 ATM 及 POS 機，目前則專注於工業自動化領域。

樺漢目前佔營收比重較大的子公司包括專攻物聯網裝置的沅聖科技 (6638)、網通設備廠瑞祺電通(6416)、歐洲的 SI、工業電腦廠商 S&T(SANT GR) 及整廠系統整合的帆宣(6196)，由於採購、製造及物流成本具有相對便宜的優勢，使得樺漢在子公司併購後的整合綜效的均優於同業。

樺漢二○一七年在歐美地區的營收合計占比接近九○％，在大陸地區僅十％左右，預期未來大陸地區營收占比將逐年提升，由於富士康集團將全力發展工業物聯網，樺漢可望受惠於富士康在全大陸超過一千棟廠房的工業物聯網示範場域訂單，提供未來二～三年在營收及獲利上的一大成長動能。

另外，鴻海累積近四十年的製造經驗，加上目前已建立了包括 Beacon(PaaS)、FIICloud(IaaS) 以及 SUSiE tec(邊緣運算平台) 等完整的雲端及物聯網架構，預期未來在工業物聯網的領域，大陸及全球市場發展上可與 GE 及西門子這些 Tier 1 的廠商一較高下，就鴻海集團未來十年的發展中，樺漢可望扮演相當重要的角色。法人預估二○一九年樺漢各事業體將持續成長，且由於集團綜效逐漸發揮，營益率亦將隨之提升。

扮演鴻海未來十年發展要角 法人估樺漢明年 EPS 逾 23 元

展望未來，在富士康集團的智慧升級專案營收從明年開始挹注樺漢的情況下，法人預估營收將成長二八％至八四三億元，營益率預估將從今年的四．一提升至五．四％，歸屬母公司的稅後淨利估將成長五二％至十八．四億元，稅後 EPS 預估為二三．七二元，本益比處於歷史低檔，有提升空間。

來源：《理財周刊》 947 期

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