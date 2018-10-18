平台規模化 讓照護與被照護雙贏

文．林宗憲

台灣邁入高齡社會，銀髮族的照護需求大量增加，但照護人力卻跟不上速度，政府為此投入龐大的資源，但目前卻仍未見明顯改善。其實，照護人才面臨的困境，若以「平台」集結眾多的人力，讓「數量」帶動良好的服務運轉，便有機會獲得解決，而這樣的實例也已經出現了。

一般的照護機構或公司，常面臨人力不足的困境，「照服員難找」是許多民眾的痛苦經歷，要找到合適的對象，更是得碰運氣。另一方面，照服員因為待遇不高、勞動環境不佳，長期更是升遷渺茫，出現人力大量流失的問題。照護的雙方都在窘境之中，如果有人幫他們「牽成」，是否就可終止這惡性循環？

「優照護」的共同創辦人陳宏益，就是把「媒合平台」帶入照護產業的台灣先行者。他認為，照護雙方欠缺一個具規模化的中介機制，讓需求的一方有更多的選擇，而供給的一方，也能得到更多的接案機會，而這樣的問題，讓平台來解決是最適當不過了。

嚴格篩選機制 最適條件媒合

平台經濟翻轉了當今的許多產業，其中，電子商務更是獨領風騷，台灣各大網路商場，莫不是以千萬計的商品，讓消費者找到自己最理想的目標，並讓貨品更快流通。「優照護」同樣以這概念出發，號召成千上百的照服員到這個平台上，有需求的人，就很容易找到合適的照顧者。

陳宏益說，平台就是邁向「規模化」絕佳方式，參與者越多，經營的效益就越大。以優照護來說，有越多的照護者可選擇，需求者也越容易對服務滿意；一旦滿意度提高，平台上的需求者也會跟著增加，而照護者就能接到更多的案件，並提高收入，同時也吸引更多同行加入。

優照護開通服務不過兩年多，就已經有許多照護人員，包括照服員、護理師、物理治療師等專業人力加入，由於平台建立了嚴格的篩選機制，並由資深人員一一面試，確保服務的品質，也讓許多人獲得良好的照護。在平台的運作模式下，以最適條件媒合，雙方都找到了好的服務，不但個人受惠，連帶也改善了他們的家庭，若加上家人，實已影響了數以萬計的人，這正是受益於平台「規模化」的絕佳範例。

但台灣的照護需求，短期間光靠一般照護人員，仍不容易完全填補。陳宏益觀察到有許多志工，其實也在默默的為老人照護付出，他認為，若能有效提高社會大眾加入參與，對這個問題將有很大的助益。從優照護的成功經驗，他聯想到，何不用平台來幫助從事照護的志工？

「照護規模化」 以「優時間幣」推動平台運作

陳宏益從「時間銀行」的理念出發，希望為志工打造「時間幣」平台，並可藉此兌換其他志工的照護服務，因而發起成立「全球華人銀髮照顧慈善基金會」。這個基金會將在今年底，利用「區塊鏈」技術發行屬於志工的「優時間幣」(Ucoin)，來推動平台的運作。

不論是「優照護」或是「全球華人銀髮照顧慈善基金會」，陳宏益都利用了平台模式，讓這樣的照護服務，可以複製到台灣以外的地方，「台灣起點，全球華人」正是他念茲在茲的目標，也是以新創精神，讓社會改革力量迅速擴大的具體展現。

國內頗負盛名的「公益交流站」(NOPst)，在十月十九日舉行的年會，主題正是「公益創新規模化」。除了有國際專家發表「如何加速擴張創新的影響力」，同時還有六位國內的公益行動家，分享規模化的經驗，其中一位就是代表優照護，發表演說的副總經理蔡宗勳，他將由優照護透過平台改變照護模式，來詮釋「公益如何以規模化改善社會」，會後的報導，將可讓大眾對「照護規模化」有更進一步的了解。

來源：《理財周刊》 947 期

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