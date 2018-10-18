油價凍漲 萬點止跌？

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

美股道瓊指數十月十日暴跌八三一點，隔日又重挫五四五點，總計兩天狂洩超過一千三百點。台股也跟著上演空頭戲碼，國慶休市一天後開盤直接跳空下跌，盤中重挫逾六五○點，萬點關卡應聲失守，持續十六個月的萬點神話終於破滅。不僅股市大跌，匯市也重挫，新台幣一度貶破三十一元大關。

股匯雙殺重要原因之一來自於美國升息，聯準會今年以來已三度升息，美國總統川普都說他最大的威脅是聯準會，因為聯準會升息太快。

此時此刻，又面對國際油價飆漲的壓力，近代第一次石油危機發生在一九七三年十月十六日，四十五年後的今天隨著地緣政治風險升高，加上美國近日因《華郵》記者失蹤事件，川普對沙國揚言要祭出「嚴厲懲罰」後，沙國也強硬回應將奉陪到底，嗆聲不惜要拿全球經濟陪葬，讓油價飆上二百美元甚至四百美元，感覺另一場石油危機似乎正在醞釀中。

油價牽動物價，影響民生甚巨，值此選舉敏感時刻，執政者能否穩定民心，將對選情造成影響。為緊急穩定經濟情勢，中油宣布油價將暫時凍漲到年底。

隨著國際油價持續攀高，儘管經濟部已祭出油價平穩機制，由中油吸收部分漲幅，仍是近四年來新高。中油表示，為平穩物價避免油價短期大幅波動上揚，帶動國內物價上漲影響民生，各類汽、柴油價格不予調漲。中油高層表示凍漲原因：「物價是關鍵因素，跟政治無關」。

儘管油價凍漲，另一個電價調漲恐怕已難以避免。行政院長賴清德宣布「停止興建深澳電廠」，經濟部證實，原本為了因應非核家園，二○二五年電價初估每度會漲○．五元，如今成本較為便宜的燃煤發電比例降低，每度將再漲○．○三元，有能源專家估算，屆時恐怕一家得多付三萬元電費，電價漲，連帶物價也會上漲，經濟更加雪上加霜。

而面臨萬點成起點破功的危機，政策操盤手有沒有呼風喚雨的實力，讓外資、投信甚至壽險資金能夠穩住台股信心，都值得考驗。再加上美國擬在台灣海峽附近軍演，也帶動中美台緊張氣氛，股市也因畏懼台海軍演危機而恐慌殺盤，同樣測試政府有無處理危機能力。而這恐怕不是油價凍漲就能做到的。

來源：《理財周刊》 947 期

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