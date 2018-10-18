愛地雅規劃提升波蘭廠產能 供應歐系客戶電動自行車需求

隨著歐洲電動自行車市場需求成長，巨大 (9921-TW) 已確定投資東歐匈牙利投資 1500 萬歐元 (約新台幣 5.3 億元) 設立新廠，愛地雅 (8933-TW) 主管今 (18) 日指出，愛地雅近期不斷接獲歐洲客戶詢問，經評估波蘭廠生產具競爭力，預計將提升生產規模。

愛地雅目前擁有台灣、中國大陸東莞及波蘭廠的整車生產線，其中波蘭廠設立近 20 年，一年可生產自行車 10 萬台，先前因客戶端需求，而在該廠從事小量電動自行車生產，隨著整體歐洲市場電動自行車需求提升，將在該廠擴大生產規模。

愛地雅目前台灣及波蘭廠擁有電動自行車生產線，但客戶來台評估發現，台灣廠生產電動自行車成本高，僅適合高階車種，而波蘭廠投入生產，將最適合客戶端車種需求。

愛地雅昨日完成 4 億元私募現增案，以每股 7.6 元發行，共計取得 3.04 元資金，主要在客戶端下單意願轉趨積極，募集資金其中部分也為擴大電動自行車生產需求的購料資金準備。

愛地雅今年上半年稅後淨損 8714 萬元，每股淨損 0.49 元；第 3 季營收 8.75 億元，較去年同期衰退 17.99%，初估虧損在縮小之中，累計 1-9 月營收 29.76 億元，年增 2.35%。