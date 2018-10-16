台積電再認賠出脫茂迪逾3萬張持股 處分損失6.89億元

台積電 (2330-TW) 從今年 4 月底以來，持續認賠出脫太陽能電池廠茂迪 (6244-TW) 持股，今 (16) 日再度公告自 9 月 3 日至 10 月 16 日期間，再調節茂迪 31799 張股票，平均每股交易價格 9.75 元，總交易金額 3.1 億元，處分損失 6.89 億元，對茂迪持股僅剩 0.43%。

台積電 8 月底曾公告，自 4 月 23 日至 8 月 31 日期間共處分茂迪約 2.41 萬張持股，以平均每股價格 13.44 元賣出，處分損失共達 4.34 億元，對茂迪的持股降至 6.31%。當時，台積電表示，由於對茂迪已非策略性投資，因此將會在適當時機處分相關持股。

受到太陽能產業市況低迷影響，台積電今日再度公告，持續處分手中茂迪持股，從 9 月 3 日至 10 月 16 日期間，再調節茂迪 31799 張股票，平均每股交易價格為 9.75 元，總交易金額 3.1 億元，處分損失達 6.89 億元，對茂迪的持股僅剩 0.43%。

台積電最早是在 2009 年時，與茂迪策略結盟，以每股認購價格 82.7 元，取得茂迪 2 成股權，但近來隨著太陽能市況越趨慘澹，茂迪已連續 4 年虧損，今年上半年每股虧損 5.84 元，虧損幅度較去年同期的 3.5 元持續擴大，每股淨值也從去年第 4 季的 20.76 元，一路滑落至今年第 2 季的 14.96 元，股價也在今年 8 月跌破票面價，今日收盤價為 7.47 元。