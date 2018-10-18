台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月18日

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所會長兼社長村田恒夫表示，MLCC 缺貨情況可能會再延續二年，村田謹慎擴充 MLCC 產能，過去每年增產約 10%，明年也會維持相當水準。
鴻海昨（17）日減資停牌前最後一個交易日，竟在大盤指數盤中衝高百點之際率先臉綠，最後一盤出現外資空單摜壓，終場大跌 3.27％收 68.1 元，不僅無力守住 70 元關卡，更創下 7 年來新低。
美中摩擦不斷，讓全球資本市場充滿不確定，金管會將祭保險新制為台股撐盤。金管會主委顧立雄 17 日透露，年底前將宣布採用保險資本適足率的「逆景氣循環機制」，即可鼓勵保險資金逢低進場布局台股或不要買高殺低，新措施將影響數千億到上兆元保險資金進出台股的動向。
經濟日報
MLCC 龍頭釋出樂觀訊息 被動元件還會缺貨兩年
有賺就跑 台股當沖占比衝四成
貿易戰升級 陸連三月減持美債
工商時報
挺台股 千億保險資金出閘
電動機車夯 政府補助再加碼 3 億元
減資停牌前夕 鴻海遭棄守
聯合報
美將與歐日談貿易協定
保障老人 金管會擬推監護信託
推勞退自選平台? 勞部: 暫沒規畫
蘋果日報
中國上市企業董座光速逃 今年離職 385 人
鴻海減資 台灣投資空洞化縮影
中國財務惡化 債券違約飆新高
中國時報
台灣排行 13 躋身超級創新者 4 強
外國白領不來 長期低薪是關鍵
美沙利益共同體 川普強力護航
自由時報
再批升息太快 川普︰我最大威脅是 Fed
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