美國電動汽車製造商特斯拉 (TSLA-US) 的上海工廠選址確定，中國新能源車市場或將因此進入全新的格局。

特斯拉上海超級工廠規模宏大

特斯拉中國官方 17 日宣布，以人民幣 9.73 億元的價格，成功摘得上海臨港裝備產業區 Q01-05 地塊 864885 平方公尺的工業用地，確認了特斯拉上海超級工廠在臨港地區實質落地。

特斯拉指出，公司與上海市規劃與國土資源管理局正式簽訂《土地出讓合同》，特斯拉上海超級工廠的規模將超過 1200 畝 (逾 86 萬平方公尺)。

依據 7 月 10 日，特斯拉與上海市臨港集團簽署純電動車項目投資協議，特斯拉將獨資在臨港地區建設超級工廠，該項目集研發、製造、銷售於一體，計劃產能年產 50 萬輛電動車。

河南鋰動電源公司總經理楊濤曾說，特斯拉將是攪動中國新能源汽車市場的「鯰魚」，如今這隻鯰魚真的來了。

避免關稅將增加特斯拉競爭力

特斯拉之所以將中國超級工廠選在上海，有著多方面原因。有分析認為，中國市場廣闊，消費者購買力強，特斯拉在中國建廠可以縮短從製造到銷售的周期和成本，是特斯拉當下的最優選擇。此外，在上海建廠的另一好處在於，這可以幫助特斯拉實現本土化生產，避免進口關稅，以更低的價格在中國銷售。

特斯拉過去其實就十分依賴中國這一全球最大的汽車市場，中國市場為特斯拉 2017 年的總營收做出了大約 17% 的貢獻，年銷量估計為 1.5 萬輛。

根據馬斯克先前的說法，特斯拉預計在中國製造更接近市場的低價車型，可以確保當地的購買力。以型號來說，即大眾版特斯拉的 Model 3 車型，以及即將推出的 SUV Model Y，還將銷往周邊國家。

僅靠補貼難與特斯拉競爭

河南鋰動電源有限公司鋰電專家郭華認為，未來的交通工具是新能源車的天下，這個方向性的問題不容討論，但中國新能源汽車卻還處於吃補貼生存的階段。

專家指出，這種過於依賴補貼生存的企業, 很容易就產生惰性, 在未來的市場競爭中失去了保護也就喪失核心競爭力。特斯拉在上海落地，象徵中國新能源車與特斯拉共存的結構已難以避免，低成本競爭已經不適應今天的新能源汽車的發展的需要。