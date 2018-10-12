特斯拉里程碑：Q3在美銷量超越賓士

近日，Aherton 研究公司的分析師 Jean Baptiste Su 發布報告稱，在第三季的美國市場，特斯拉共發售了 69925 輛電動車（包括 Model X、Model S、Model 3 等車型），賓士品牌在美國的汽車銷量為 66542 輛（包括奔馳貨車）。兩相對比，賓士已經被特斯拉超過。

賓士、寶馬、奧迪等均是全球汽車行業長期耕耘的知名品牌，隨著特斯拉銷量激增而來的，無疑是其行業地位的迅速攀升。

特斯拉已經成為全球電動車行業的標杆企業，過去電動豪華車的定位，使得特斯拉在汽車行業影響力不足。

不過，特斯拉旗下第三款電動車 Model3 的銷量正在改變一切。這款起售價為 3.5 萬美元、特斯拉目前為止售價最低的車型頗受消費者歡迎。

據專業機構的統計數據顯示，九月份特斯拉一共在美國銷售了 22250 輛 Model3，遙居產品第一名。換言之，價格更加親民的 Model3 已經成為特斯拉的絕對主力產品。

美國汽車行業觀察人士 Jeremy Acevedo 表示，當特斯拉生產 Model X 和 Model S 時，他們只是一個小眾廠商，對於傳統汽車製造商來說根本沒有威脅。但是隨著 Model 3 擴大量產，特斯拉已經開始蠶食汽車企業的蛋糕。

特斯拉還在擴張自己的業務版圖，包括推進其在中國的生產計劃。今日晨間，新浪援引報導稱特斯拉正為其上海工廠採購土地，以推動該公司在中國生產電動車的計劃。知情人士向媒體表示，特斯拉是上海一塊拍賣土地唯一的競標者。該土地的拍賣價格約為 10 億元人民幣（1.45 億美元）。

燒錢、量產問題依然堪憂

2017 年底，有外媒報導稱，特斯拉每分鐘就要花費約 6500 美元。在 2017 年結束之際，特斯拉手握 34 億美元現金，未償債務共計 94 億美元。如果沒有額外的融資，這家成立 15 年的公司將面臨現金流斷裂的風險。

彭博社近期的報導稱，未來 13 個月內，在特斯拉 115 億美元的債務中，有超過 15 億美元債券需到期償付。第一筆到來的是明年 3 月 1 日到期的 9.2 億美元規模可轉債，它設定的轉換股價為 360 美元。

此外，無法徹底解決大規模量產問題也是特斯拉長期的尷尬，自 2012 年新車正式發布自首款新車投產後，產能就一直是困擾特斯拉的最大問題。