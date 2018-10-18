美博弈業大合併 NBA火箭老闆與凱撒合併 股價飆12%

據美媒報導，Golden Nugget 賭場老闆 Tilman Fertitta 已經與美國凱撒娛樂 Caesars (CZR-US)，就可能的合併事宜進行了接觸。

凱撒 Caesars 股價週三上漲 12.21% 來到 10.20 美元。

美國凱撒股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

一位不願透露姓名的人士表示，擬議的交易將由凱撒收購 Golden Nugget，該合併案將以每股約 13 美元估值執行，凱撒將以這個估值以股換股與 Fertitta 進行合併。

合併案也可能幫助短缺現金的 Fertitta，因他去年以 22 億美元的價格大量借錢來購買 NBA 休士頓火箭隊。

近年來，Fertitta 擴大了賭場業務，於 2014 年在美國路易斯安那州開設了一家渡假村，並在拉斯維加斯和紐澤西州大西洋城翻修了酒店。

近期拉斯維加斯的收入一直不溫不火，凱撒市值約 70.7 億美元，今年夏天也令股東們失望，因美國頂級賭博市場的短期市況相當惡劣。

61 歲的 Fertitta 是從餐館業務上起家，將蘭德里公司 Landry's 打造成了一個強健的品牌，其中包括 Saltgrass 牛排館和 Joe's 螃蟹屋等，全美擁有 600 多起業務產地。他經常通過雜誌廣告和客戶忠誠度計劃將他的賭場和餐館物業捆綁一起。

Fertitta 密切掌控的賭場也包含了自家的餐廳，隨著凱撒 Caesars 的加入，這種策略可能會增加他餐廳的普光率。凱撒為美國最大的賭場經營商，共擁有超過 30 家賭場酒店，也可仰賴 Fertitta 的經驗而增長業務。

數據顯示，包括餐館和賭場在內，Fertitta 的王國去年產生了約 6.5 億美元的 EBITDA，營收約 35 億美元，而公司總債務約 43 億美元。

據提議的計劃，Fertitta 將成為合併公司的董事長兼執行長，而凱撒將把 Landry's 和 Golden Nugget 相關的土地和建築物出售給房地產投資信託 (REIT)。凱撒將利用部分現金回購自己庫藏股，而 Fertitta 成為最大的單一股東。

凱撒的許多最大股東都是私募股權基金，如 Apollo 和 TPG，或債務投資者於 2008 年隨著破產和重組等被槓桿化買斷。凱撒近年來才剛從破產保護中走出來，投資人對其前景非常看好。