搶救後市？馬斯克計劃砸2000萬美元回購特斯拉股票

昨 (16) 日在法官批准特斯拉和馬斯克與美國證券交易委員會 (SEC) 達成的和解協議後，今 (17) 日特斯拉執行長馬斯克提交的 8-K 文件顯示，馬斯克已通知特斯拉，他計劃下一個公開交易期間購買 2000 萬美元的普通股。

提交的 8-K 文件中寫道：「除了和解之外，馬斯克已通知特斯拉，他打算以目前市價購買 2000 萬美元的普通股。」文件中還詳述了馬斯克炒作私有化遭 SEC 指控詐欺，以及後續與 SEC 達成的和解內容。

這項股票回購計畫是特斯拉和馬斯克與美國證券交易委員會 (SEC) 達成 4000 萬和解協議後第二天公布，尚不清楚馬斯克購買股票的可能原因，但自馬斯克炒作私有化並遭 SEC 控告詐欺以來，特斯拉股價歷經大漲大跌，近 3 個月股價已重挫 14.59%。市場研判，購買新發行的股票可能有助於特斯拉自巨大股損中恢復過來。

馬斯克回購股票計畫加上特斯拉中國超級工廠正式落地，這些利多消息激勵特斯拉股價週三 (17 日) 盤前股價上漲 2.32%，但開盤後開低走低，暫報每股 268.42 美元。

特斯拉股價走勢。(圖：investing)

馬斯克是特斯拉的最大股東，在週三 (17 日) 馬斯克購買普通股的消息曝光前，他持有價值超過 90 億美元的特斯拉股票，超過 3300 萬股。馬斯克在 6 月斥資 2490 萬美元購買 7.25 萬股自家股票，5 月以 990 萬美元回購 3.3 萬股。

當時市場分析師認為，這可能是馬斯克的戰略舉措，主要是向員工和放空人士宣示，他仍對特斯拉後市感到樂觀。